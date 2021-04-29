為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》歐洲議會同意疫苗護照 預計6月發行

    歐洲議會今日宣布同意發行「數位綠色通行證」。（路透）

    歐洲議會今日宣布同意發行「數位綠色通行證」。（路透）

    2021/04/29 19:51

    〔即時新聞／綜合報導〕旅遊旺季即將到來，部分國家正在考慮推行「疫苗護照」，能在推行觀光的同時避免武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒入侵。歐洲議會（European Parliament）今（29）日宣布，贊成於6月發行類似疫苗護照的「數位綠色通行證」，該通行證適用範圍為歐盟各國。

    《法新社》報導，歐洲議會根據昨（28）日的投票結果，今日宣布同意發行「數位綠色通行證」。目前仍在進行確保歐盟共27個會員國都承認該證書的作業，最終細節還有待各國首都、歐洲議會及歐盟執行委員會（European Commission）確認。

    歐洲議會首要提議將通行證名稱改為「歐盟Coivd-19證書」，避免被誤會為「疫苗護照」。

    外媒表示，該證書將記載持有人的疫苗接種證明、檢測結果證明或曾染疫後康復的證明，且不應作為旅遊證件及能自由出入境的證明。該證書效力僅12個月。

    為強調證書不會造成歧視，歐洲議會要求為了旅遊而進行的武漢肺炎檢測應該免費提供，歐盟執委會則表示，應讓會員國自行決定。

    目前歐盟認證的疫苗皆經過歐洲藥品管理局（EMA）授權，包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）及嬌生（Johnson & Johnson）。但部分歐盟國家可另外允許使用史普尼克V（Sputnik V）或中國國藥（Sinopharm）等疫苗，如匈牙利。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》挽救觀光業 歐盟將推「疫苗通行證」
    2021/03/17 21:43

    武漢肺炎》挽救觀光業 歐盟將推「疫苗通行證」
    武漢肺炎》歐盟第4支 嬌生疫苗也核准了
    2021/03/11 23:12

    武漢肺炎》歐盟第4支 嬌生疫苗也核准了

    海線最後1字頭 「好好窩」海景泳池宅
    武漢肺炎》缺乏安全數據 歐盟警告俄國疫苗「像俄羅斯輪盤」
    2021/03/08 22:31

    武漢肺炎》缺乏安全數據 歐盟警告俄國疫苗「像俄羅斯輪盤」
    提議用「疫苗護照」恢復正常商業模式 技術商：恐造成巨大社會問題
    2021/02/05 14:41

    提議用「疫苗護照」恢復正常商業模式 技術商：恐造成巨大社會問題
    國際今日熱門
    推特嘲諷核廢水引日方不滿 趙立堅不刪文還置頂
    2021/04/28 21:14

    推特嘲諷核廢水引日方不滿 趙立堅不刪文還置頂

    冷血！折斷失智老人手臂還狂笑 畫面曝光美警遭處分
    2021/04/28 22:04

    冷血！折斷失智老人手臂還狂笑 畫面曝光美警遭處分

    發現叔叔很好騙！姪女偽造李顯龍電郵 1年狂騙千萬
    2021/04/28 23:19

    發現叔叔很好騙！姪女偽造李顯龍電郵 1年狂騙千萬

    中德第6輪政府磋商登場 李克強強調「勿干涉內政」
    2021/04/28 23:27

    中德第6輪政府磋商登場 李克強強調「勿干涉內政」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播