武漢肺炎》歐洲議會同意疫苗護照 預計6月發行

歐洲議會今日宣布同意發行「數位綠色通行證」。（路透）

2021/04/29 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕旅遊旺季即將到來，部分國家正在考慮推行「疫苗護照」，能在推行觀光的同時避免武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒入侵。歐洲議會（European Parliament）今（29）日宣布，贊成於6月發行類似疫苗護照的「數位綠色通行證」，該通行證適用範圍為歐盟各國。

《法新社》報導，歐洲議會根據昨（28）日的投票結果，今日宣布同意發行「數位綠色通行證」。目前仍在進行確保歐盟共27個會員國都承認該證書的作業，最終細節還有待各國首都、歐洲議會及歐盟執行委員會（European Commission）確認。

請繼續往下閱讀...

歐洲議會首要提議將通行證名稱改為「歐盟Coivd-19證書」，避免被誤會為「疫苗護照」。

外媒表示，該證書將記載持有人的疫苗接種證明、檢測結果證明或曾染疫後康復的證明，且不應作為旅遊證件及能自由出入境的證明。該證書效力僅12個月。

為強調證書不會造成歧視，歐洲議會要求為了旅遊而進行的武漢肺炎檢測應該免費提供，歐盟執委會則表示，應讓會員國自行決定。

目前歐盟認證的疫苗皆經過歐洲藥品管理局（EMA）授權，包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）及嬌生（Johnson & Johnson）。但部分歐盟國家可另外允許使用史普尼克V（Sputnik V）或中國國藥（Sinopharm）等疫苗，如匈牙利。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法