武漢肺炎》挽救觀光業 歐盟將推「疫苗通行證」

歐盟為了刺激各成員國的觀光業，計畫在未來推出「綠色數位通行證」。圖為法國羅浮宮博物館展出的「米洛的維納斯」。（法新社）

2021/03/17 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟將於今（17）日稍晚公佈一項能在歐洲境內施行的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗護照計畫，歐盟稱之為「綠色數位通行證」（green digital certificate）。

《法新社》報導，歐盟執委會表示，已接種過武肺疫苗的旅客能在機場或是國境檢查站出示這種文件，來表明他們有施打過疫苗，進而免除檢測花費的時間。

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歐盟執委會發言人馬莫爾（Eric Mamer）說：「我們不稱它為疫苗護照，而是『綠色數位通行證』；證件上會有持有者的醫療狀況資訊。」

若此計畫能夠推行，希臘等旅遊業興盛的國家將能夠從中受益，但外界預估歐盟在推動時會遇到來自各成員國的阻力，因為尚未接種疫苗的民眾擔心會因此受到歧視或差別待遇。

有些成員國還擔心「綠色數位通行證」會趕不上夏日假期，因為制定相關法律還須經過歐洲議會的審議，但夏季距今已剩不到3個月。

另一個要處理的議題是，有些疫苗，例如匈牙利使用的俄羅斯史普尼克V（Sputnik V）疫苗，是否能得到歐盟成員國一致的認可。

根據《法新社》統計，目前歐洲僅有3.5％的人口完成疫苗的接種程序。

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