謠言終結站》希拉蕊被判絞刑畫面曝光？ 結果照片全是後製

近日社群平台上流傳影片、文章，指稱「4月26日希拉蕊在關塔那摩灣海軍基地監獄，被判絞刑」，台灣事實查核中心經查核後，發現照片全是後製而成，判定該訊息為錯誤訊息。（翻攝自台灣事實查核中心）

2021/04/29 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台上流傳影片、文章，指稱「4月26日希拉蕊在關塔那摩灣海軍基地監獄，被判絞刑」，台灣事實查核中心經查核後，發現照片全是後製而成，判定該訊息為錯誤訊息。

近日網路上流傳一段影片，畫面中出現美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）被美軍士兵押走的畫面，並配上四個三角錐等特效影像，而後也有新增舞者的版本，並配上「4月26號晚希拉里被執行絞刑細節：五名士兵同時按下紅色按鈕沒人知道那個按鈕有效..」等文章，也有文章稱其「被絞死」、「犯有謀殺罪等嚴重罪行」，皆是簡體字文章。

請繼續往下閱讀...

不過經過台灣事實查核中心交叉比對後，確認照片全是後製加工而成，希拉蕊被押走畫面，原為美國軍警將來自阿富汗的蓋達和塔利班組織拘留者押送，照片攝於古巴的美國「關塔那摩灣海軍基地監獄」，而畫面中穿有橘色囚服的犯人被置換成了希拉蕊。

至於希拉蕊穿上囚服的照片，則是將2011年希拉蕊的新聞照片，合成在囚犯的身體上。

台灣事實查核中心最後強調，網傳影片和照片，皆是挪用自其他事件，再經後製合成，均非真實事件；而訊息內容的出處則是個人主持的英文網站，「作者所寫的主題均不是事實，並不是具有可信度的新聞媒體」。

台灣事實查核中心判定，該傳言為「錯誤」訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法