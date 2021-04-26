謠言終結站》美國街頭槍擊「殺人不眨眼」？是印度在拍戲啦

這段槍擊影片被加註是發生在美國，其實是印度拍攝的戲劇片段，查核中心證實網傳影片為「錯誤」訊息。（圖取自「台灣事實查核中心」，本報後製）

2021/04/26 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕網路上近期流傳一段街頭槍擊影片，並宣稱是在美國發生。對此，台灣事實查核中心（TFC）也做出了檢索，發現這其實是印度戲劇拍攝的畫面，不是在美國發生，因此，判定網傳訊息為「錯誤」內容。

近期，網路上流傳一部影片，是一段在咖啡店前的街頭槍擊的畫面，而影片以字幕宣稱「這就是天堂：美國」，更搭配文字下註解稱「所謂的民主自由國家亂殺無辜」，還另有版本稱「當街殺人不眨眼，這就是自由的美國人」。

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對此，查核中心今（26）日也發布了查核報告指出，在以圖反搜後，於印度查核組織《Alt News》和《The Quint》的報告及印度媒體《新德里電視台》的報導中，找到相關的資料，發現該影片其實是印度劇組在拍攝網路戲劇，而劇組演員演員Vinay Kuhar及咖啡店經理也證實，這並非是真實槍擊事件，只是演戲而已。

而查核中心也將店家招牌「Friends Cafe」進一步檢索，發現在印度有多間門市，在一一檢視後判定事件地點是在印度的卡爾納爾（Karnal）；而畫面中出現的車輛車牌也與印度的款式較接近，因此影片地點並非像傳言所說的一樣在「美國」發生。

綜合以上，網傳影片是印度的戲劇拍攝畫面，並非發生在美國，因此，查核中心判定網路傳言為「錯誤」訊息。

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