謠言終結站》美國街頭槍擊「殺人不眨眼」？是印度在拍戲啦
〔即時新聞／綜合報導〕網路上近期流傳一段街頭槍擊影片，並宣稱是在美國發生。對此，台灣事實查核中心（TFC）也做出了檢索，發現這其實是印度戲劇拍攝的畫面，不是在美國發生，因此，判定網傳訊息為「錯誤」內容。
近期，網路上流傳一部影片，是一段在咖啡店前的街頭槍擊的畫面，而影片以字幕宣稱「這就是天堂：美國」，更搭配文字下註解稱「所謂的民主自由國家亂殺無辜」，還另有版本稱「當街殺人不眨眼，這就是自由的美國人」。
請繼續往下閱讀...
對此，查核中心今（26）日也發布了查核報告指出，在以圖反搜後，於印度查核組織《Alt News》和《The Quint》的報告及印度媒體《新德里電視台》的報導中，找到相關的資料，發現該影片其實是印度劇組在拍攝網路戲劇，而劇組演員演員Vinay Kuhar及咖啡店經理也證實，這並非是真實槍擊事件，只是演戲而已。
而查核中心也將店家招牌「Friends Cafe」進一步檢索，發現在印度有多間門市，在一一檢視後判定事件地點是在印度的卡爾納爾（Karnal）；而畫面中出現的車輛車牌也與印度的款式較接近，因此影片地點並非像傳言所說的一樣在「美國」發生。
綜合以上，網傳影片是印度的戲劇拍攝畫面，並非發生在美國，因此，查核中心判定網路傳言為「錯誤」訊息。