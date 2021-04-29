謠言終結站》國外最新型的紅綠燈？ 經查原來是特效影片

近日社群平台上流傳一段特效影片，卻被傳言指為「國外最新型的紅綠燈」，台灣事實查核中心判定該訊息為錯誤訊息。（翻攝自臉書）

2021/04/29 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕訊息流傳真真假假，民眾需具有媒體識讀的查證能力，以免不小心恐傳播謠言。近日社群平台上流傳一段特效影片，卻被傳言指為「國外最新型的紅綠燈」，台灣事實查核中心判定該訊息為錯誤訊息。

近日網路上流傳一段28秒或27秒的TikTok影片，畫面中停等紅燈時出現螢幕倒數數字、四個三角錐等特效影像，而後也有新增舞者的版本，並配上「國外最新型的紅綠燈！這樣應該不會有人闖紅燈了吧！」的文字，也有傳言稱其為「印尼或馬來西亞的新型紅綠燈」。

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不過經過台灣事實查核中心交叉比對，確認該影片為特效影片，由印尼網友「saiful.hadi」製作，並經過多次加工，並非真實事件。

外媒《法新社》以及印尼查核組織《Tempo.co》，也採訪影片廣傳的源頭Instagram帳號「jalankedua」經營者Mochamad Ariyanto和任抹市交通局長Hadi Mulyono，確認當地的紅綠燈並非使用這樣的技術，Ariyanto也表示該影片是受日本設計師Takayuki Yoshida（ヨシダタカユキ）的啟發，後製製作而成。

台灣事實查核中心判定，傳言將後製影片指為「最新型的紅綠燈」，為「錯誤」訊息。

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