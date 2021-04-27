軍情動態》美「福特號」航艦完成作戰系統認證 有望2024服役

2021/04/27 22:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍第三代核子動力航艦福特級（Ford-class）將取代現有的尼米茲級航空母艦（Nimitz Class Aircraft Carrier），第一艘艦「福特號」（USS Gerald R. Ford CVN 78）4月17日成功完成「戰鬥系統資格鑑定試驗」（CSSQT），為正式服役拼上最後一片拼圖。五角大廈估計，按照當前進度，福特號應該能在2024年加入艦隊值勤。

據《Defence Blog》報導，該試驗於2月開始，分為5個階段，最後階段加入了高速無人機的模擬攔截，情況如同實際作戰一般。

在測試中，福特號面對極速超過600英里/小時（965.61公里/小時）的火箭推進無人機襲擊，這與實際的反艦飛彈速度差不多，艦上人員立即操作各種先進防禦系統，包括RIM-116公羊飛彈、RIM-162先進海麻雀飛彈（ESSM，全稱：Evolved SeaSparrow Missile）、和Mk-15方陣近迫武器系統（Phalanx，CIWS）等。

除高速靶機以外，福特號還與其他種類無人機交戰，方陣對付拖曳式無人機（TDU，towed drone unit）和高速無人艇（HSMST），共3架TDU被摧毀，其中2具被打碎，而模擬自殺攻擊艇的3艘HSMST也在安全距離外就被擊沉。

打擊群司令官克拉佩頓少將（Craig Clapperton）表示，雖然目前福特號取得良好進展，但完成了一個、還有更多挑戰與門檻等著官兵們，夏季即將啟動下一階段測試，考驗整體船艦的運作能力，才真正是最大挑戰，這試驗相當震撼，將在軍艦附近水下引爆1萬磅的高爆炸藥，測試福特號遇到巨大衝擊後的堅固程度與生存能力。

尼米茲級在2008年布希號航艦（USS George H.W. Bush）完工後，美軍正式推出第三代核動力航空母艦計畫，有意在2058年以前完成10艘福特級新艦，逐步取代尼米茲級。

福特號的排水量約10萬噸、船身長約337公尺，寬廣的飛行甲板能停放75至90架艦載機，包含F-35C戰機（F-35C Lightning II）、F/A-18「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）等戰機。最高巡航速度可達30節，搭載2600名官兵，比尼米茲級所需的人員少，官兵活動和休息空間更寬廣。

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