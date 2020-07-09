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    軍情動態》美軍「福特號」部署延宕至2023年 專案負責人遭撤職

    福特號部署測試作業的負責人因時程延宕被調職。（法新社）

    福特號部署測試作業的負責人因時程延宕被調職。（法新社）

    2020-07-09 09:30:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍核動力航艦福特號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）是美國海軍最新的航艦戰力，不過由於艦上新系統整合問題，原訂2018年完成的部署時程延長至2023年，負責福特號部署測試作業的魯坦（Ron Rutan）上校因此被調職。

    綜合外媒報導，魯坦上校因部署時程延長問題遭到美國海軍部助理部長格茨（James Geurts）撤職，未來將調任海上系統司令部（NAVSEA），該職缺將由曾任「聖安東尼奧號」船塢登陸艦（LPD 17）計畫負責人的梅卡夫（Brian Metcalf）上校接手。

    NAVSEA發言人表示，「福特號」航艦的備戰對美國海軍來說是「重中之重」，「福特號」在先前的「總會試後整備期」（PSA）過程中進展順利，但隨後在進行「交艦後測試與試俥」（PDT&T）卻費時長達8個月，即使測試期間受武漢肺炎疫情衝擊，但花費時長仍已遠遠超出預期。

    但有專業人士認為，「福特號」部署時程延後的責任不該完全歸咎盧坦上校，任職專業智庫「Telemus Group」的前海軍上校亨利克斯（Jerry Hendrix）指出，「福特號」的問題超出了管理者所能控制的範疇，雖然此事可能對盧坦上校的職業生涯造成打擊，但海軍目前是需要能找到採用不同方法處理此事的人選。

    亨利克斯表示，「福特號」的問題主要在於一次採用過多新技術所致，新技術多達23項，包括對於武裝、彈射系統及回收艦上軍機的系統皆已重新設計。而福特號近期發生故障是電磁彈射系統的供電出狀況，使得福特號的飛行訓練又因此延宕數日，目前艦上人員及軍事承包商正在找出故障問題。

    然而，福特號已成為美國海軍有史以來最貴的採購案，美國國會一份報告顯示，「福特號」原本在2018年就要部署，現在卻可能要等到2023年，光是福特號一艘航空母艦就花費高達133億美元（約新台幣3951億元）。

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