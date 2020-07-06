軍情動態》震懾南海！美軍2航艦打擊群並肩操演 壯觀場面曝光

美國海軍尼米茲號航艦戰鬥群與雷根號航艦戰鬥群進軍南海，7月4日起，進行大規模演習，美軍今天公布兩艘航艦並肩航行，伴隨打擊群艦艇與各自空中機隊的畫面，相當震撼。（圖擷取自美軍第七艦隊官網）

2020-07-06 23:23:13

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國企圖在南海擴張版圖，美國海軍尼米茲號航艦打擊群與雷根號航艦打擊群7月4日起在南海大規模演習，美軍今（6）日公布兩艘航艦、伴隨艦群與空中機隊並列的壯觀畫面；另外，也傳出在美軍操演期間，中國海軍的艦隊就在不遠處與美軍艦群遙遙互望。

綜合外媒報導，尼米茲號（USS Nimitz，CVN-68）航艦自6月17日抵達美軍第七艦隊管轄區後，就一直在大平洋-印度洋海域作例行巡航，執行維護安全與穩定的行動，期間也多次與雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）進行演練。

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中國海軍7月1日起在南海的西沙群島爭議海域展開5天演習，美軍也不甘示弱，尼米茲號航艦所屬的「第11航艦打擊群」（CSG-11）與雷根號航空母艦所屬的「第7航艦打擊群」（CSG-7）直接開拔進入南海，還選在美國獨立紀念日7月4日進行大規模演習，除了2艘排水量各10萬噸的航艦，各可載運約90架戰機，兩個打擊群的艦隊合計有約1萬2000名水手；這場綜合演習中，包括防空、戰術執行、模擬遠程海上打擊、戰機與艦隊的聯合作戰能力，以保持美國海軍的戰鬥準備與海上優勢。

雙航艦作戰提供了更大的作戰範圍，並在空戰中提高了戰力投射的速度與續戰力，2艘航艦的艦載機聯隊也進行全天候數百次的升降訓練；不過美軍在訓練期間，與中國海軍雙方也處於互相可目視的距離。第11航艦打擊群指揮官柯克（James Kirk）少將表示，「我們看得到他們，他們也看得到我們」，不過雙方接觸沒有發生任何意外。

美軍太平洋艦隊臉書貼文：

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