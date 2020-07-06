為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》震懾南海！美軍2航艦打擊群並肩操演 壯觀場面曝光

    美國海軍尼米茲號航艦戰鬥群與雷根號航艦戰鬥群進軍南海，7月4日起，進行大規模演習，美軍今天公布兩艘航艦並肩航行，伴隨打擊群艦艇與各自空中機隊的畫面，相當震撼。（圖擷取自美軍第七艦隊官網）

    美國海軍尼米茲號航艦戰鬥群與雷根號航艦戰鬥群進軍南海，7月4日起，進行大規模演習，美軍今天公布兩艘航艦並肩航行，伴隨打擊群艦艇與各自空中機隊的畫面，相當震撼。（圖擷取自美軍第七艦隊官網）

    2020-07-06 23:23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕針對中國企圖在南海擴張版圖，美國海軍尼米茲號航艦打擊群與雷根號航艦打擊群7月4日起在南海大規模演習，美軍今（6）日公布兩艘航艦、伴隨艦群與空中機隊並列的壯觀畫面；另外，也傳出在美軍操演期間，中國海軍的艦隊就在不遠處與美軍艦群遙遙互望。

    綜合外媒報導，尼米茲號（USS Nimitz，CVN-68）航艦自6月17日抵達美軍第七艦隊管轄區後，就一直在大平洋-印度洋海域作例行巡航，執行維護安全與穩定的行動，期間也多次與雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）進行演練。

    中國海軍7月1日起在南海的西沙群島爭議海域展開5天演習，美軍也不甘示弱，尼米茲號航艦所屬的「第11航艦打擊群」（CSG-11）與雷根號航空母艦所屬的「第7航艦打擊群」（CSG-7）直接開拔進入南海，還選在美國獨立紀念日7月4日進行大規模演習，除了2艘排水量各10萬噸的航艦，各可載運約90架戰機，兩個打擊群的艦隊合計有約1萬2000名水手；這場綜合演習中，包括防空、戰術執行、模擬遠程海上打擊、戰機與艦隊的聯合作戰能力，以保持美國海軍的戰鬥準備與海上優勢。

    雙航艦作戰提供了更大的作戰範圍，並在空戰中提高了戰力投射的速度與續戰力，2艘航艦的艦載機聯隊也進行全天候數百次的升降訓練；不過美軍在訓練期間，與中國海軍雙方也處於互相可目視的距離。第11航艦打擊群指揮官柯克（James Kirk）少將表示，「我們看得到他們，他們也看得到我們」，不過雙方接觸沒有發生任何意外。

    美軍太平洋艦隊臉書貼文：

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中潛艦部隊威脅日增 美媒指日自衛隊能採「圍獵戰略」反制
    2020-06-23 22:36

    中潛艦部隊威脅日增 美媒指日自衛隊能採「圍獵戰略」反制
    軍情動態》威懾中國北韓 美國3航艦現蹤菲律賓海
    2020-06-22 11:04

    軍情動態》威懾中國北韓 美國3航艦現蹤菲律賓海
    法人級理財機器人登場 國民投資痛點有解 ！

    法人級理財機器人登場 國民投資痛點有解 ！
    軍情動態》美軍2航艦西太平洋聯合操演 提升多艦作戰能力
    2020-06-21 22:49

    軍情動態》美軍2航艦西太平洋聯合操演 提升多艦作戰能力
    軍武新知》中國海軍雖大但沒經驗 專家：武統台灣可能失敗
    2020-06-08 23:59

    軍武新知》中國海軍雖大但沒經驗 專家：武統台灣可能失敗
    看準購屋時機點　你不可不知道

    看準購屋時機點　你不可不知道
    國際今日熱門
    2020-07-06 00:07

    西雅圖自治區強制清場遇抵抗 員警仍用膝蓋壓頸

    2020-07-06 00:35

    孔子學院傳更名「語言合作中心」 將交由多位前黨委書記運行

    2020-07-06 00:41

    重判疏散人群社工「阻差辦公」的蘇文隆 傳列國安法法官

    2020-07-06 00:57

    武漢肺炎》美國9州新增確診數破紀錄 印度染疫直逼世界第3的俄國

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播