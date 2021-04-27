還被美軍「插隊」混入？ 遼寧號艦群最新定位曝光！

自美軍PO出驅逐艦「馬斯廷號（USS Mustin）」艦長「翹腳」監看遼寧號的畫面後，遼寧號動向一直受到外界熱議。（路透資料照）

2021/04/27 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕國外追蹤公開船艦動態的推特「OSINT-1」發現，中國航空母艦「遼寧號」打擊群26日被美軍伯克級驅逐艦「插隊」混入，引發外界熱議。而遼寧號打擊群今（27日）晚則已通過宮古海峽水道，進入東海航行。

「OSINT-1」26日發布遼寧號即時衛星照，當時遼寧號位於台灣東部外海接近宮古海峽，附近則有其遼寧號航母戰鬥群054A型飛彈護衛艦、052D型飛彈驅逐艦、055型飛彈驅逐艦以及901型綜合補給艦，而美軍伯克級驅逐艦則混入艦群中，「插隊」在901型綜合補給艦前，緊跟在遼寧號後方。

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對此，時常關注國際軍情的軍事粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」今晚7點55分發文分享即時衛星照，表示從照片中可見，目前遼寧號打擊群已經通過宮古海峽水道，進入東海航行，距離宮古島175公里，至於美軍是否仍繼續跟蹤遼寧號艦隊，仍需要再觀察。

「新‧二七部隊 軍事雜談」也在另一篇文章指出，「今天從上午開始到傍晚一整天，美軍一次出動三架軍機集中在南海範圍高度偵查，從RC-135W電偵機、P-8A反潛機到E-8C指揮機，巡弋南海大部分範圍，尤其台灣西南海域，完全都在RC-135W掌控之下」。

遼寧號打擊群今（27日）晚已通過宮古海峽水道，進入東海航行。（圖擷取自推特）

「新‧二七部隊 軍事雜談」指出，美軍今日一整天共出動三架軍機集中在南海範圍高度偵查。（圖擷自「新‧二七部隊 軍事雜談」臉書粉專）

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