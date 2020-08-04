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    軍情動態》美海軍「福特號」測試中 完美執行空中攔截戰管任務

    「福特號」目前完成「空中攔截戰管」演訓。（歐新社）

    「福特號」目前完成「空中攔截戰管」演訓。（歐新社）

    2020-08-04 09:39:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍新銳核子動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford CVN 78）目前正在進行艦上各項驗證測試，而「福特號」7月30日成功完成「空中攔截戰管」（AIC）演訓，也是「福特號」與搭載戰機中隊首度執行演訓任務。

    AIC是航艦打擊群的重要核心任務之一，主要其由航艦戰管官兵指揮在空戰機追蹤、辨識、攔截威脅來源，並在必要時開火，保護包括航空母艦打擊群艦艇免受空中威脅。

    此次AIC演訓由「福特號」戰管士吉瑞（David Geary），指揮兩場個別的「防禦性攔截任務」，其分別由VFA 103「海盜旗」中隊的2架F/A-18E「超級大黃蜂」，以及4架來自VFA 213「黑獅」中隊的F/A-18F「超級大黃蜂」戰機來執行攔截任務，在演訓中模擬的來襲敵方威脅數量不少，但此次AIC演訓仍成功捍衛「福特號」不受攻擊。吉瑞指出，戰管人員除了模擬防空方案與策略之外，還要管制戰機行動進行攔截及防護工作，並在必要時擊落敵方威脅。

    前往「福特號」參與訓練的神盾巡洋艦「雷伊泰灣號」（CG 55）防空官威爾許中尉（Shane Welsh）提到此次AIC演訓經驗時表示，「福特號」是一艘新船，雖然船上很多人是新手，「福特號」也才剛剛和第12航艦打擊群（CSG 12）其他船艦進行整合，能夠在短時間內完成AIC任務，十分了不起。

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