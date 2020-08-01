要突破中國區域阻絕網 美陸軍參謀長：部署中程飛彈很重要

美國海軍「雷根號」、「尼米茲號」航艦7月6日在南海演習。（美聯社）

2020-08-01 21:17:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕在南海緊張局勢升高之際，美國陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）近日在美國智庫的研討會上指出，開發、部署能突破中國防禦網的新武器系統的重要性，「要有能擊沉船艦的中程飛彈」，並強調透過在亞太地區的穩健夥伴關係，維護區域安全。

麥康維爾在「戰略暨國際研究中心」（CSIS）31日播出的「印太與美國」網路研討會中，直接點出「我們要有能擊沉船艦的中程飛彈。我們認為，這對於我們或許會面臨的反介入和區域阻絕（A2/AD）能力而言非常、非常重要」。他也提到高超音速飛彈等「長程精準火力」（LRPF）以及「增程戰術火力」是優先項目。他同時證實，美軍已成功測試高超音速飛彈。

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日本經濟新聞「日經亞洲評論」網站報導，專家指出，部署這些武器會是針對北京在南海地區的「反介入／區域阻絕」戰略，例如，若中國人民解放軍發動武力奪取台灣，由台灣、日本沖繩、菲律賓到馬來半島的「第一島鏈」將會是美國的戰略防線。

CSIS高級研究員卡拉科（Tom Karako）說，中俄的A2/AD戰力用意是增加美國投射武力，以及美軍與日本等盟友聯合作戰的困難，麥康維爾的談話重要性在於，重新確認美國正堅持其部署戰略、戰術、作戰武器反制A2/AD系統。

麥康維爾在研討會上也表示希望強化與印度的軍事關係。他說，維護該區域安全有賴美國與第一島鏈國家的堅強夥伴關係，包括與澳洲、日本、紐西蘭、南韓、菲律賓以及泰國之間的既有防衛協議，也希望與印度建立防衛夥伴關係，「印度是印太地區一個非常重要的國家」，美印防衛協議會「非常、非常有助於」區域穩定與和平。

美軍「雷根號」7月6日在南海演習，一架航母艦載機F/A-18E「超級大黃蜂」降落甲板。（美聯社）

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