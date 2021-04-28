被看光光！遼寧號急奔東海 日防衛廳公布6中國軍艦「清晰寫真」

日本防衛省公布跟監紀錄，並附上中國航空母艦遼寧艦群「6艦1機」清晰照片，除了遼寧號外，還包括052D型驅逐艦成都號、052D型驅逐艦太原號、055型刃海級驅逐艦南昌號、054A型護衛艦黃岡號、901型補給艦呼倫湖號，船艦舷號都清晰可見。（擷取自日本防衛省）

2021/04/28 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國航艦遼寧號與護航艦群26日被衛星拍攝到在台灣東部外海，還有美軍伯克級驅逐艦「插隊」其中；27日又有衛星照片顯示遼寧號等艦已經通過宮古水道進入東海，日本防衛省晚間隨即公布，近日跟監拍攝到中國6艘軍艦與1架中共直-18直升機的「清晰寫真」。

根據網路上傳出的衛星照片顯示，27日上午近9點56分中國航艦遼寧已經通過宮古水道，位置約在宮古島北方175公里的東海海面上，與護航艦群似乎持續朝西北疾駛；日本防衛省27日晚間公布連日「跟監」結果，證實26日晚間，掌握遼寧號與054A型黃岡號護衛艦、052D型驅逐艦成都艦、太原艦等6艦，在宮古島市以南約160公里水域活動，確認這些艦隻和本月3日穿越沖繩本島、宮古島間的中國軍艦是同一批船艦。

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為此，日本自衛隊出動了朝日型護衛艦和P3C反潛機監視遼寧艦戰鬥群，此外，日軍證實27日上午，一架中共自行研製的直-18直升機從遼寧艦上起飛，在飛向東北方50至100公里赤尾嶼上空，日本也緊急出動戰機回應。

在日本防衛省新聞稿中，並附上遼寧艦群「6艦1機」清晰照片，可見除了遼寧號航艦外，還包括052D型驅逐艦成都號、052D型驅逐艦太原號、055型刃海級南昌號驅逐艦、054A型黃岡號護衛艦、901型呼倫湖號補給艦、直-18直升機，而日軍拍下的照片，甚至連船艦編號都清晰可見。

日防衛省證實27日上午，這架中共自製的直-18直升機從遼寧艦上起飛，在飛向釣漁台列嶼的赤尾嶼上空，日本緊急出動戰機回應。（擷取自日本國防廳）

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