陣容堅強！「緊跟」遼寧號 美軍驅逐艦、巡洋艦、電偵機都來了

時常關注國際軍情的「新‧二七部隊 軍事雜談」今上午PO文指出，根據即時衛星照顯示，昨上午在遼寧號周遭非常熱鬧，除了有伯克級驅逐艦外，還有提康德羅加級巡洋艦。（圖擷自「新‧二七部隊 軍事雜談」臉書）

2021/04/27 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國航空母艦「遼寧號」日前在海南島東方外海原地停留，近期引發外界關注是否故障，時常關注國際軍情的「新‧二七部隊 軍事雜談」今上午PO文指出，根據即時衛星照顯示，昨上午在遼寧號周遭非常熱鬧，除了有伯克級驅逐艦，還有提康德羅加級巡洋艦。

軍事粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」今上午在臉書分享即時衛星照，並指昨日上午台灣東部海域、石垣島以南200公里處，有美軍的伯克級驅逐艦及提康德羅加級巡洋艦，與中國軍艦遼寧號保持航行距離近10公里，持續在遼寧號周邊進行「護衛」，網友見狀也紛紛笑稱「真貼心 護航這麼久」、「美國人真好，一路護衛遼寧號，隨時救援」等。

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「新‧二七部隊 軍事雜談」也在另一則發文指出，今晨美軍再出動RC-135W電偵機，該機自沖繩起飛後，經台灣東部轉往巴士海峽並進入西南海域，一旁還有KC-135T加油機伴飛支援，而在過程中也與海面上的友艦，一起監控航行接近宮古水道的遼寧號航艦。

「新‧二七部隊 軍事雜談」指出，今晨美軍再出動RC-135W電偵機，該機自沖繩起飛後，經台灣東部轉往巴士海峽並進入西南海域，過程中也與海面上的友艦，一起監控航行接近宮古水道的遼寧號航艦。（圖擷自「新‧二七部隊 軍事雜談」臉書）

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