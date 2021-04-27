最新定位曝光！美軍跟緊緊 超狂「插隊」混入遼寧號艦群

遼寧號動向一直受到網友熱議。（路透）

2021/04/27 06:19

首次上稿 00:15

更新時間 06:19

〔即時新聞／綜合報導〕自美軍PO出驅逐艦「馬斯廷號（USS Mustin）」艦長「翹腳」監看遼寧號的畫面後，遼寧號動向一直受到網友熱議。國外追蹤公開船艦動態推特「OSINT-1」26日曝光遼寧號與美軍的衛星定位，發現美軍伯克級驅逐艦「插隊」混入遼寧號航母戰鬥群，緊跟遼寧號後方，讓網友笑翻表示：「美軍真的要一路跟到上海或是青島」。

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「OSINT-1」26日發布衛星即時照，艦艇身分辨認完成後，可見遼寧號位於台灣東部外海接近宮古海峽的地方，附近則有其遼寧號航母戰鬥群054A型飛彈護衛艦、052D型飛彈驅逐艦、055型飛彈驅逐艦以及901型綜合補給艦。

而美軍伯克級驅逐艦則是混入艦群之中，「插隊」在901型綜合補給艦之前，緊緊跟在遼寧號後方，而901型綜合補給艦則被落在隊伍最後方，快要跟不上前方船艦。

照片被轉回台灣軍事粉專後，網友紛紛笑稱「美軍真的要一路跟到上海或是青島」、「水面下說不定也有美核潛艦在跟」、「伯克真的壞壞」、「就是跟著你遊南海」。

「OSINT-1」26日發布衛星即時照，艦艇身分辨認完成後，可見遼寧號（編號1）位於台灣東部外海接近宮古海峽的地方，附近則有其遼寧號航母戰鬥群054A型飛彈護衛艦、052D型飛彈驅逐艦、055型飛彈驅逐艦以及901型綜合補給艦。而美軍伯克級驅逐艦（編號6）則是插隊混入艦群之中。（擷取自推特@OSINT_1）

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