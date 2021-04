最新定位曝光！美軍跟緊緊 超狂「插隊」混入遼寧號艦群

2021/04/27 06:19

首次上稿 00:15

更新時間 06:19

〔即時新聞/綜合報導〕自美軍PO出驅逐艦「馬斯廷號(USS Mustin)」艦長「翹腳」監看遼寧號的畫面後,遼寧號動向一直受到網友熱議。國外追蹤公開船艦動態推特「OSINT-1」26日曝光遼寧號與美軍的衛星定位,發現美軍伯克級驅逐艦「插隊」混入遼寧號航母戰鬥群,緊跟遼寧號後方,讓網友笑翻表示:「美軍真的要一路跟到上海或是青島」。

「OSINT-1」26日發布衛星即時照,艦艇身分辨認完成後,可見遼寧號位於台灣東部外海接近宮古海峽的地方,附近則有其遼寧號航母戰鬥群054A型飛彈護衛艦、052D型飛彈驅逐艦、055型飛彈驅逐艦以及901型綜合補給艦。

而美軍伯克級驅逐艦則是混入艦群之中,「插隊」在901型綜合補給艦之前,緊緊跟在遼寧號後方,而901型綜合補給艦則被落在隊伍最後方,快要跟不上前方船艦。

照片被轉回台灣軍事粉專後,網友紛紛笑稱「美軍真的要一路跟到上海或是青島」、「水面下說不定也有美核潛艦在跟」、「伯克真的壞壞」、「就是跟著你遊南海」。

#OSINT #PLAN #USNavy #PhilippineSea Liaoning carrier strike group in the Philippine Sea, 26-04-2021. Heading towards the Miyako Strait, still shadowed by a US Arleigh Burke class. Images @planetlabs . pic.twitter.com/T1A4CNOdnC