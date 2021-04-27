東協籲立即停止暴力 緬甸軍政府：局勢「穩定」才考慮

緬甸軍政府說，只有在緬甸局勢恢復穩定時，才會考慮採取東協各國的建議。圖為緬甸示威民眾。（法新社）

2021/04/27 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕東南亞國協（ASEAN）24日峰會達成化解緬甸危機的5點共識，包括立即停止使用暴力。但緬甸軍政府今（27）日說，只有在緬甸局勢恢復穩定時，才會考慮採取東協各國的建議。

《法新社》報導，緬甸自軍方2月1日發動政變以來，國內持續動盪不安，泰緬邊境昨日爆發激戰，緬甸少數民族武裝團體「克倫民族聯盟」（Karen National Union，KNU）與軍方發生激烈衝突。據觀察組織統計，緬甸軍警至今已殺害750多示威者。

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緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）24日親自出席東南亞國協在印尼首都雅加達舉行峰會。與會領袖達成立即停止暴力等化解緬甸危機的5點共識，並將派特使團訪問緬甸。

但緬甸軍政府今天說，待國內局勢恢復穩定，才會考慮採取東協領袖提出的「建設性建議」；若東協願意協助緬甸軍政府目前實施的「5步路線圖」政策，包括重組聯邦選舉委員會及防堵疫情等，軍政府將會「積極」考慮東協提議。

軍方政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）說，緬甸軍方對這次出訪的結果感到滿意，認為已確實向東協各界解釋目前的真實情況。然而東協向來不干涉會員國的內政，因此，東協對於緬甸危機的影響力目前仍備受質疑。

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