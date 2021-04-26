抵制軍政府！ 緬甸抗爭擴大 發起罷課、拒付電費與農業貸款

緬甸仰光民眾今天繼續上街遊行抗議軍政府，抗議人士呼籲加強抵制，拒付電費和農業貸款。（法新社）

2021/04/26 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸民眾持續抵制軍政府，此前便發起罷工，今天（26日）抗議人士升級不合作運動，呼籲民眾拒付電費、農業貸款，並停止去學校上課。

綜合外媒報導，緬甸民眾不滿軍政府政變，持續示威遊行及罷工，今天抗議人士加強抵制軍政府，發起拒付電費、農業貸款等運動，並呼籲停止送孩子去上學。倡議人士Khant Wai Phyo昨天在抗議活動表示，希望透過所有地區的人們共同努力，一起抵制軍政府。

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東南亞國協24日在印尼舉行峰會，協商緬甸情勢，緬甸軍頭敏昂萊也親自出席。會後東協發出5點聲明，包括:1、暴力行為應即刻中止，緬甸各黨派展現最大自制。2、在以人民利益為主的前提下，各方展開建設性對話，和平解決問題。3、東協將成立主席特使團增進各方對話，東協秘書長從旁協助。4、東協將透過旗下國際人道組織（AHA Centre）對緬甸提供人道援助。5、特使團未來前往緬甸與各方會商。

緬甸抗議人士則批評，東南亞各國領袖會晤發動政變的敏昂萊，等於認同其政變合法及鎮壓人民的手段，不過《美聯社》報導，峰會上東南亞各國領袖並沒有以緬甸國家領袖身分稱呼或接待敏昂萊。

而東南亞國協的5點聲明也沒有包括釋放政治犯，據緬甸政治犯援助協會（AAPP）資料，該國有3431人因反對政變而被逮捕。東協聲明僅提到:「東協注意到各方要求緬甸釋放政治犯的呼籲。」

緬甸今天仍有數百民眾在街頭抗議軍政府，沒有暴力死傷的報告，然而自2月軍隊政變以來，已有751人因軍警血腥鎮壓死亡。

國際援助組織警告，公民抗命的罷工運動破壞緬甸經濟，增加飢荒的可能性。

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