「地表最帥和尚」傳判刑10年 緬甸模特兒憔悴近照曝光

2021/04/25 19:27

緬甸地表最帥和尚Paing Takhon（見圖）2月也上街頭抗議軍事政變。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕25歲緬甸模特兒Paing Takhon身高近190公分、擁有8塊肌精壯身材，IG擁粉絲逾84萬名，他元旦許下新年新希望出家10天，意外被全球時尚界發現帥照，一舉成為「地表最帥和尚」。Paing Takhon因走上街頭發聲支持反政變抗爭，4月8日被緬甸軍政府逮捕，事發後引起全球粉絲關注，如今網路上流出一張據稱是他的憔悴近照，讓網友看得相當心疼與不捨。

Paing Takhon在今年元旦發願剃髮修行10天，照片曝光後被外界封為「地表最帥和尚」。

Paing Takhon的生活紀錄照。（圖擷取自Paing Takhon IG）

據大馬華文媒體《中國報》報導，Paing Takhon被捕後，4月19日傳出依「連續教唆民眾抗議，利用自己的影響力想推翻政權」罪名，被判處10年有期徒刑，隨後有一張他坐在綠色塑膠椅上的照片流出，畫面中他頭髮淩亂，留著鬍子，面容色憔悴，身形明顯變得瘦弱，粉絲看到後，紛紛祈禱他能度過難關，還有人在「change.org」網站發起連署「Free Paing Takhon」請願活動，希望透過輿論壓力，讓緬甸當局不敢隨便採取下一步。

網路流出一張據稱是Paing Takhon的憔悴近照。（圖翻攝自網路）

3月間，Paing Takhon的社媒帳號開始換上身穿紅色衣服，手比革命手勢的頭貼，力挺上街示威的緬甸民眾，他也多次加入示威遊行，並上發文譴責軍方暴行，正義發言讓他備受讚譽。據悉Paing Takhon曾透露，若他被軍方抓走，希望每位緬甸公民可以代替他繼續支持國家。

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