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    東協峰會登場 多國要求緬甸軍方停止暴力

    東南亞國家協會領袖峰會今日在雅加達召開。（歐新社）

    東南亞國家協會領袖峰會今日在雅加達召開。（歐新社）

    2021/04/24 21:57

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）與印尼總統佐科威（Joko Widodo），今日在雅加達召開的東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會上，向緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）喊話，要求緬甸軍方盡快回復民主秩序，並停止對民眾的暴行。

    綜合外媒報導，佐科威說，「首先，我們要求緬甸軍方做出停止暴力行為的承諾，緬甸所有黨派也必須自我克制，這樣才能讓情勢緩和。」

    慕尤丁也做出了立場相同的表態，並且希望緬甸軍方無條件釋放政治犯。「緬甸悲慘的狀況必須馬上終結。」

    雖然敏昂萊沒有做出公開回應，但曾呼籲軍政府釋放翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的新加坡總理李顯龍稱，敏昂萊「有聽取我們的意見」。

    緬甸軍方在2月1日，以2020大選有舞弊嫌疑為由發動政變，囚禁了實質上的國家領袖翁山蘇姬以及多名全國民主聯盟（NLD）政要；其後緬甸民間不滿軍方奪權，走上街頭抗議，但軍警卻是以武力來回應民意，屢屢傳出暴力行為。

    據緬甸援助政治犯協會（AAPP）統計，截至4月22日，至少有739位平民在抗議行動中遭軍政府殺害。

    緬甸軍政府領導人敏昂萊。（路透）

    緬甸軍政府領導人敏昂萊。（路透）

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