爆乳網美比基尼直播 撩粉過頭意外露點

Imjasmine直播時意外露點。（圖翻攝自網路）

2021/04/23 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕部分網美為了衝流量，不惜踩線露點，近日一名Twitch平台上的爆乳正妹就因為比基尼滑落，被平台禁播一天。

在Twitch平台上有超過22萬名追蹤者的網美Imjasmine有著極度火辣好身材，平常也不吝於展現性感一面，日前她在浴池裡面穿比基尼直播，鏡頭前瘋狂擺弄性感姿態，比基尼卻不慎滑落露點，粉絲也因此嗨翻，但這麼做違反了平台規定，因此把Imjasmine停權24小時，她也在推特上對粉絲喊話「很快就會見面」。

Imjasmine平常也不吝展現好身材。（圖翻攝自IG）

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