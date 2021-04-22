東奧聖火傳遞傳首例確診 30歲男警戴口罩執勤仍染疫

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，雖然東京奧運即將舉行，近期日本確診病例卻不斷攀升，如今更傳出有曾參與奧運聖火傳遞交管的警察也染疫確診。（路透）

2021/04/22 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，雖然東京奧運即將舉行，近期日本確診病例卻不斷攀升，如今更傳出有曾參與奧運聖火傳遞交管的警察也染疫確診。

據悉，在過去一天日本全國新增超過5200例確診，這也是自今年1月22日以來，再度出現單日新增超過5千例，其中大阪府新增1242例確診，不僅再創疫情爆發以來新高，同時也是第8次單日新增逾千例，東京都及兵庫縣也分別新增843例、563例，也都創下新高。針對疫情不斷加劇，日本政府也決定明日將對東京都、大阪府、兵庫縣與京都府等都府縣發布第三度「緊急事態宣言」，包含遊樂設施與商業設施都將暫停營業、學校也會停止社團活動與分散上學等。

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日媒報導也指出，東京奧運組委會22日表示，香川縣有名參與奧運聖火傳遞交通管制、年約30歲的男性員警，雖然有戴口罩並與旁人保持距離，但17日在協助交通引導後，隔日仍感到身體不適，在接受PCR檢測後確診武漢肺炎，目前初步尚未發現有密切接觸者，組委會表示還要等當地保健所提供進一步相關資訊。

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