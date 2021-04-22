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    印尼海軍載53人潛艦失聯逾1天 沉至700公尺深恐解體

    德國製造的印尼潛艦「南伽拉號」昨失聯，其最大潛航深度約為500公尺，但失聯海域最大深度達700公尺，有解體風險。（法新社）

    德國製造的印尼潛艦「南伽拉號」昨失聯，其最大潛航深度約為500公尺，但失聯海域最大深度達700公尺，有解體風險。（法新社）

    2021/04/22 14:09

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼海軍1艘載有53名官兵的柴電動力潛艦，昨（21日）晨4點多失聯，失聯至今已逾1天，當局仍在積極搜索中，但目前仍無法定位失聯潛艦位置，這艘潛艦最大潛航深度為500公尺，事發海域深度達700公尺，若沉沒恐無法承受這樣的深度。

    綜合外媒報導，印尼海軍1艘載有53名官兵的柴電動力潛艦失聯，附近海域發現浮油，軍方今持續搜索，發現浮油的附近區域，至今仍無法定位失聯潛艦位置，印尼軍方表示，潛艦可能遭遇電氣故障，導致無法執行上浮的緊急程序，儘管潛艦內氧氣還足夠，但由於這片海域深度達700公尺，情況相當危急。

    失聯潛艦為德國製造的「南伽拉號」（KRI Nanggala 402），排水量1395噸，航速每小時21.5海里，最大潛航深度約為500公尺，鄰國澳洲與新加坡已派員幫忙搜尋，澳大利亞國防部長達頓（Peter Dutton）表示，這是一齣可怕悲劇，其處於水深很深的地方，使得定位變得很困難，不過仍會嘗試搜索。

    印尼軍方預估潛艦沉沒到約700公尺深的海溝，法國副海軍上將波森（Antoine Beaussant）表示，這艘潛艇無法承受這樣的深度，如果沉到700公尺深，潛艦恐無法承受壓力而解體。

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