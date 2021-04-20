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    超級肥羊！90歲富婆被詐走9億 女兒反派人跟蹤未過問

    香港一景。（歐新社）

    香港一景。（歐新社）

    2021/04/20 07:17

    〔即時新聞／綜合報導〕香港爆發一起史上最大金額的電話詐騙案，一名住在港島山頂豪宅的90歲富婆，在去年接獲稱「內地公安」來電，指她涉及嚴重案件要求存款至指定戶口，結果，她為表清白，在5個月內，連續匯款11次到指定的兩個帳戶共2.5億港元（約合台幣9億元），直到上個月才被家人發現並報警，警方逮到車手但錢已追不回。

    綜合港媒報導，這名富婆獨居在山頂豪宅，兒女都有其他住處，平時只有外傭及司機共住，她在接獲自稱是「內地公安」詐騙電話後，對方能說出她的姓名、身分證號碼及電話號碼等個人資料，令她深信不疑，對方訛稱疑她身分遭人盜用牽涉內地一宗嚴重案件。接著，數日後，一名自稱「公安」的男騙徒登門，還提供一部手機連同SIM卡作聯絡之用，不久要求她將戶口存款匯至兩個指定戶口，以檢查其持有的款項是否「黑錢」，承諾下月完成調查後便歸還。

    富婆不疑，開始匯錢，前後共11次，轉帳2.5億港元，過程中，都是外傭及司機陪同，有銀行員一度懷疑而詢問她領錢用途，她也只說是買山頂豪宅，銀行員就沒有繼續過問。

    外傭也曾懷疑，把疑點告訴富婆女兒，但是，女兒卻派人跟蹤富婆，沒有仔細詢問她的動作，也沒有報案，直到上個月，才覺有異，勸母親報案，揭發詐騙案。

    警方3月25日拘捕一名19歲理工大學學生，這名學生疑似車手，被詐團派到富婆家中送手機及陪同到銀行轉帳，詐團帳戶中的900萬港元（約3240萬台幣）被凍結，但距離2.5億港元受騙金額差距太大，目前正在進一步追查，懷疑整個起詐騙是中國境內的詐團所為。

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