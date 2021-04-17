為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    她給密醫整形失敗！「雙頰腫脹下垂」又籌不到錢放棄治療

    巴西跨性別女子給密醫整形失敗，「雙頰腫脹下垂」又籌不到錢，決定放棄治療。（圖擷取自推特）

    巴西跨性別女子給密醫整形失敗，「雙頰腫脹下垂」又籌不到錢，決定放棄治療。（圖擷取自推特）

    2021/04/17 13:29

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名跨性別女子奧莉維拉（Juju Oliveira）於2017年時到一家密醫診所整形，沒想到手術失敗造成雙頰臃腫下垂，儼然成日本「能面」面具的可怕樣子，而她因無法負擔高額的修復費用而開始募款，金額卻遲遲達不到目標，現在決定停止募款，並將手上的善款2588英鎊（約台幣10萬）捐出，放棄治療變形的臉龐。

    根據《太陽報》報導，奧莉維拉原先臉型較長，不過也頗具熟女韻味，但她仍然不滿足，希望能透過整形手術變得更美，因此在2017年時找上一家密醫診所廉價整形，沒想到對方竟使用工業用矽酮注入她的臉頰、鼻子以及下巴，導致雙頰臃腫下垂，儼然成日本「能面」面具的可怕樣子。

    報導提到，經過評估，奧莉維拉的臉部修復手術需要5824英鎊（約台幣23萬），但她卻無法負擔，因此啟動募款，共籌得2588英鎊（約台幣10萬），但遲遲達不到目標金額，因此決定停止募款，並將手上的善款捐出，等同放棄治療變形的臉龐。奧莉維拉表示，「今天，我感到非常難過，知道我將無法進行手術，繼續保持畸形的面貌，遭受人們的霸凌」、「我可以使用這些募集而來的錢，但我還是決定把善款捐給一家機構」。

    網友表示，該女整形失敗後的臉型很像日本的「能面」面具。（圖擷取自推特）

    網友表示，該女整形失敗後的臉型很像日本的「能面」面具。（圖擷取自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    真的充面子！烏克蘭女網紅進廠維修 力保「世界最大臉頰」
    2021/04/14 23:01

    真的充面子！烏克蘭女網紅進廠維修 力保「世界最大臉頰」
    婦人產後覺得「不再性感」豪砸40萬塑身…結果變這樣
    2021/04/14 10:02

    婦人產後覺得「不再性感」豪砸40萬塑身…結果變這樣

    青埔地王來了 潤隆國家大院百億案量
    瘋狂粉絲花7年把自己整形成「半獸人」！電影公司邀拍攝
    2021/04/12 22:28

    瘋狂粉絲花7年把自己整形成「半獸人」！電影公司邀拍攝
    為了變美拔7顆牙！ 蔡瑞雪遭嗆「整形塑膠臉」 無奈發聲
    2021/04/09 17:42

    為了變美拔7顆牙！ 蔡瑞雪遭嗆「整形塑膠臉」 無奈發聲

    時間證明基金的實力
    國際今日熱門
    日本「防止蔓延重點措施」區域 再增埼玉、千葉、神奈川、愛知4縣
    2021/04/16 15:21

    日本「防止蔓延重點措施」區域 再增埼玉、千葉、神奈川、愛知4縣

    自行車騎士邊騎邊滑手機下場慘！ 正臉撞上路邊車輛全被拍下
    2021/04/16 13:55

    自行車騎士邊騎邊滑手機下場慘！ 正臉撞上路邊車輛全被拍下

    港818、831遊行判刑結果出爐 黎智英遭判刑14個月
    2021/04/16 18:35

    港818、831遊行判刑結果出爐 黎智英遭判刑14個月

    批拜登專搞「政治正確」 川普諷美軍成全球笑柄
    2021/04/16 14:18

    批拜登專搞「政治正確」 川普諷美軍成全球笑柄

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播