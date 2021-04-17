她給密醫整形失敗！「雙頰腫脹下垂」又籌不到錢放棄治療

巴西跨性別女子給密醫整形失敗，「雙頰腫脹下垂」又籌不到錢，決定放棄治療。（圖擷取自推特）

2021/04/17 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名跨性別女子奧莉維拉（Juju Oliveira）於2017年時到一家密醫診所整形，沒想到手術失敗造成雙頰臃腫下垂，儼然成日本「能面」面具的可怕樣子，而她因無法負擔高額的修復費用而開始募款，金額卻遲遲達不到目標，現在決定停止募款，並將手上的善款2588英鎊（約台幣10萬）捐出，放棄治療變形的臉龐。

根據《太陽報》報導，奧莉維拉原先臉型較長，不過也頗具熟女韻味，但她仍然不滿足，希望能透過整形手術變得更美，因此在2017年時找上一家密醫診所廉價整形，沒想到對方竟使用工業用矽酮注入她的臉頰、鼻子以及下巴，導致雙頰臃腫下垂，儼然成日本「能面」面具的可怕樣子。

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報導提到，經過評估，奧莉維拉的臉部修復手術需要5824英鎊（約台幣23萬），但她卻無法負擔，因此啟動募款，共籌得2588英鎊（約台幣10萬），但遲遲達不到目標金額，因此決定停止募款，並將手上的善款捐出，等同放棄治療變形的臉龐。奧莉維拉表示，「今天，我感到非常難過，知道我將無法進行手術，繼續保持畸形的面貌，遭受人們的霸凌」、「我可以使用這些募集而來的錢，但我還是決定把善款捐給一家機構」。

Juju Oliveira desiste de cirurgia para retirar silicone do rosto e doa dinheiro https://t.co/gUSRXkl9w5 pic.twitter.com/IQRadBWUZL — SBT no interior （@sbtnointerior） April 16, 2021

網友表示，該女整形失敗後的臉型很像日本的「能面」面具。（圖擷取自推特）

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