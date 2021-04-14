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    婦人產後覺得「不再性感」豪砸40萬塑身…結果變這樣

    英國28歲婦人薩曼莎，3月飛往墨西哥進行塑身手術，未料造成全身感染、組織壞死，右胸被迫切除，甚至一度危急生命，示意圖。（法新社）

    英國28歲婦人薩曼莎，3月飛往墨西哥進行塑身手術，未料造成全身感染、組織壞死，右胸被迫切除，甚至一度危急生命，示意圖。（法新社）

    2021/04/14 10:02

    〔即時新聞／綜合報導〕這樣整形真的得不償失！一名28歲的英國婦人，因為產後身材身材走樣，利用存下來約1萬英鎊（約新台幣39萬元）至墨西哥進行塑身手術，未料不但沒變身成功，還引發全身感染、組織壞死，右邊胸部被迫切除，甚至一度危急生命。

    根據《每日郵報》報導，現年28歲的英國婦人薩曼莎（Samantha），是三個孩子的母親，兩個兒子分別為13歲和7歲，最小的女兒只有10個月大，因為進行過2次剖腹生產，導致乳房和腹部下垂，皮膚嚴重鬆弛，女兒出生後，她對自己的外貌和身材徹底失去了信心。

    報導提到，薩曼莎用存下來的1萬英鎊（約新台幣39萬元），花了5個月在網路上尋找評價好的整形醫生，還在線上認識了「整友」，一起預訂在3月飛往墨西哥動手術，內容包含腹部除皺、抽脂，並將抽出的脂肪回填胸部，全程耗時近9個鐘頭。

    報導指出，術後薩曼莎相當虛弱，不能行走和進食，而且因為她乳頭開始變黑發硬，讓她擔心乳房組織已經壞死，未料醫生竟和她打包票那是「術後的正常積血」，但之後她的狀況持續惡化，情況很不樂觀，便再次聯繫醫生。

    報導也說，醫生終於承認薩曼莎的右側胸部已局部發黑壞死，緊急切除部分壞死組織後，便讓她從墨西哥返回英國，但仍覺得右胸疤痕有異狀的她，返英後找英國外科求診，這才發現右乳嚴重感染，危及生命，趕緊動手術切除整個右胸。

    報導提到，在鬼門關前走一遭的薩曼莎，經過了這次塑身手術的折磨，讓她天天以淚洗面，對自己的身材更沒自信了，甚至連鏡子都不敢照，她超後悔飛到墨西哥雕塑身材，希望能用自己的故事來提醒大家，塑身手術的高風險性。

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