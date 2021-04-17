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    疫情肆虐下仍有溫情 「第一個擁抱」奪得年度新聞攝影獎

    2021年度世界新聞攝影獲獎照片，丹麥攝影師尼森（Mads Nissen）想傳達「即使在最黑暗的時刻，也能找到愛」。（美聯社）

    2021年度世界新聞攝影獲獎照片，丹麥攝影師尼森（Mads Nissen）想傳達「即使在最黑暗的時刻，也能找到愛」。（美聯社）

    2021/04/17 15:27

    〔即時新聞／綜合報導〕今年世界新聞攝影獎（World Press Photo）於15日線上直播公布，由丹麥攝影師尼森（Mads Nissen）以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為背景的「第一個擁抱」，從7萬多件攝影作品中脫穎而出，拔得頭籌。

    綜合外媒報導，「第一個擁抱」是2020年8月5日在巴西聖保羅1間養老院所記錄下來，尼森表示，圖中兩人分別是85歲的老婦人魯納迪（Rosa Luzia Lunardi）與護理師蘇薩（Adriana Silva da Costa Souza）。巴西與許多國家一樣，因武漢肺炎對於80歲以上的老年人來說是非常危險的，為保護他們感染，盡可能減少社交活動、甚至肢體的觸碰，最後養老院利用柔軟的塑料製成的「擁抱帷幕」使他們能再次相擁。他也透露，這是老婦人在疫情歷時5個月中的第1個擁抱。

    尼森現任職於丹麥政治報（Politiken）。這張獲獎照片是去年因工作關係到巴西紀錄疫情時所拍攝。他表示，當看到巴西總統輕視疫情，只把它當作小感冒才造成巴西成為確診數第二高的國家時，下定決心要做點什麼。

    他指出，當他在拍攝人們哀悼的墓地、醫院、救護車時，突然覺得需要一張照片能夠顯示「即使在最黑暗的時刻，也能找到愛」，他認為這張照片訴說著1個愛與希望的故事，並希望這張攝影作品能夠給人們帶來啟發，在這個艱難的時期，更團結、更有愛。他同時補充，若仔細觀看照片，可以看到翅膀，那是象徵著飛揚與希望。

    年度世界新聞攝影獎的創意總監，也是評審之一的新加坡知名攝影師李偉業表示，尼森的作品是COVID-19的象徵圖像，紀念世界各地人們生活中最不凡的時刻。

    其實尼森不是第一次獲得年度世界新聞攝影獎，早在2015年就以1幅一對俄羅斯的同性伴侶奪獎。他2007年以優異成績從丹麥媒體與新聞學院（The Danish School of Media and Journalism）畢業後，曾在上海駐點兩年，紀錄中國經濟開放期間的社會、經濟與政治發展。

    今年共有74470件攝影作品、4315名攝影師參加年度世界新聞攝影獎。其中進入決選的有6件作品，議題包括美國黑人權利運動、亞美尼亞與亞塞拜然戰爭、貝魯特大爆炸、東非蝗蟲蟲害、跨性別伴侶與尼森的COVID-19 疫情。

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