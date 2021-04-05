武漢肺炎》印度病例日增逾10萬 專家︰變種病毒導致感染者驟升

印度境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數急遽攀升，成為繼美國後第二個單日新增逾10萬例確診病例國家。圖為印度衛生工作人員在市場噴藥消毒。（歐新社）

2021/04/05 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕印度境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確認人數急遽攀升，成為繼美國後第2個單日新增逾10萬例確診病例國家，報導提及，疫情擴散的原因可能為政治人物近期頻繁舉辦選舉活動，許多民眾參加活動未戴口罩，以及變種病毒擴散致使疫情擴大。

根據《路透》報導，印尼衛生部的數據指出，昨天新增確診10萬3558例，其中死亡人數突增478人，目前印度為全球最低死亡率的國家之一，死亡人數共16萬5101例，確診人數高達1260萬例，僅次於美國與巴西。

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報導提到，印度首都孟為商業重鎮，還包括許多工廠，一夕之間又增加確診5萬7074例，疫情最為嚴峻的馬哈拉施特拉邦 （Maharashtra），目前該地的醫院人滿為患。

新德里賈瓦哈拉爾・尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）、社會醫學與社區衛生中心負責人達斯古普塔（Rajib Dasgupta）表示，「新的變種病毒或許令人擔憂，可以解釋為何確診人數攀升」。

據悉，目前在印度境內已發現數百例變種病毒，包含英國變種病毒、南非變種病毒以及巴西病毒變種；對此，流行病學家表示，「更多人感染變種病毒，可能在第二波高峰發揮了作用」。

從今年1月中旬以來，印度已接種7700萬劑疫苗，是僅次於美國、中國的第3大疫苗生產國；目前印度提供45歲以上民眾接種AZ疫苗，首先提供給予第一線相關醫療人員、政府人員等。

報導提到，印度總理莫迪（Narendra Modi）週日在辦公室宣布，「將進一步提高疫苗產量，以確保有足夠的疫苗可以使用，以滿足國內、國外的需求」；據悉，儘管數十個州疫情人數不斷上升，不過政治人物與首長仍照常舉辦選舉或造勢活動，現場成千上萬的民眾都沒有戴口罩。

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