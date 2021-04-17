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    不是流星！夜空新UFO畫面瘋傳 中國官方證實確有其事

    中國黑龍江省近日出現一串不明飛行物（見圖），當地民眾在夜空中看見五顏六色的飛行球狀物。（圖取自微博）

    中國黑龍江省近日出現一串不明飛行物（見圖），當地民眾在夜空中看見五顏六色的飛行球狀物。（圖取自微博）

    2021/04/17 00:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江省近日出現一串不明飛行物（Unidentified Flying Object，UFO），當地民眾在夜空中看見五顏六色的飛行球狀物，官方對此已經證實「確有此事」，但目前不知相關物體的行蹤。

    根據中國《楚天都市報》《燃新聞》報導，微博近日一段不明飛行物影片被瘋傳，拍攝影片的劉姓民眾住在黑龍江市，他指出，事發時間為本月14日凌晨3點多，夜空中出現數個球狀發光飛行物體，持續飛行了20多秒，雖然手機拍不出其確切顏色，但以肉眼看它們是「五顏六色」的，最後消失在地平線。

    中國內部有不具名的天文專家指稱，從物體的形態來看並非流星；富錦市應急管理局李姓工作人員向媒體透露，當地官方已經關注到球狀不明飛行物事件，也證實這些物體14日凌晨確實有飛越縣域上空，不清楚具體落到哪裡，富錦市擁有的設備無法進行監控，當地也沒有天文機構，目前此事仍舊不明。

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