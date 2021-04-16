美駐中大使懸缺 《Axios》： 拜登人選「接近定案」

美國總統拜登擬提名前國務院政務次卿伯恩斯出任駐中國大使。（美聯社檔案照）

2021/04/16 19:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國新聞網站《Axios》16日引述知情人士披露，美國駐中國大使一職自去年10月起懸宕至今，但總統拜登心目中的人選已「接近定案」，料由外交經驗豐富的布希時代國務院政治事務次卿伯恩斯（Nicholas Burns），站上美中關係的第一線，可能數週內就會正式宣布。

據報導，拜登政府團隊有一項共識─美中關係是拜登任內最重要的議題，從雙邊貿易到台灣問題，都潛藏極大風險，因此，駐中大使一職勢必極具挑戰性。目前任職於哈佛大學甘迺迪政府學院的伯恩斯，曾在柯林頓時代出任國務院發言人及駐希臘大使，並在布希時代擔任駐北大西洋公約組織（NATO）大使及國務院政務次卿，拜登派伯恩斯駐中的決定，傳已進入最後檢視階段。

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值得注意的是，美國前4位駐中大使皆有「零售政治」（retail politics）經驗，亦即曾在州長或聯邦參議員選舉中脫穎而出，而伯恩斯為職業外交官，這意味拜登希望由外交老手、而非政壇大砲，接手駐中大使一職。除了伯恩斯，拜登考慮的另一個潛在人選，則是柯林頓任內的美國貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky），她正是當年與中國協商世界貿易組織（WHO）入會事宜的要角。

報導指出，外界曾呼籲拜登政府提名一位曾打過選戰的人士駐中，因為中方偏好與有能力越過官僚體系、直接與總統對話的大咖打交道，但由於拜登的國家安全會議（NSC）和國務院強烈關注中國，新任駐中大使的任務，更像是執行、而非制定政策之人，且必須與國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文、NSC印太事務協調官坎貝爾和氣候特使凱瑞等人密切合作。

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