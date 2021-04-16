為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美駐中大使懸缺 《Axios》： 拜登人選「接近定案」

    美國總統拜登擬提名前國務院政務次卿伯恩斯出任駐中國大使。（美聯社檔案照）

    美國總統拜登擬提名前國務院政務次卿伯恩斯出任駐中國大使。（美聯社檔案照）

    2021/04/16 19:44

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國新聞網站《Axios》16日引述知情人士披露，美國駐中國大使一職自去年10月起懸宕至今，但總統拜登心目中的人選已「接近定案」，料由外交經驗豐富的布希時代國務院政治事務次卿伯恩斯（Nicholas Burns），站上美中關係的第一線，可能數週內就會正式宣布。

    據報導，拜登政府團隊有一項共識─美中關係是拜登任內最重要的議題，從雙邊貿易到台灣問題，都潛藏極大風險，因此，駐中大使一職勢必極具挑戰性。目前任職於哈佛大學甘迺迪政府學院的伯恩斯，曾在柯林頓時代出任國務院發言人及駐希臘大使，並在布希時代擔任駐北大西洋公約組織（NATO）大使及國務院政務次卿，拜登派伯恩斯駐中的決定，傳已進入最後檢視階段。

    值得注意的是，美國前4位駐中大使皆有「零售政治」（retail politics）經驗，亦即曾在州長或聯邦參議員選舉中脫穎而出，而伯恩斯為職業外交官，這意味拜登希望由外交老手、而非政壇大砲，接手駐中大使一職。除了伯恩斯，拜登考慮的另一個潛在人選，則是柯林頓任內的美國貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky），她正是當年與中國協商世界貿易組織（WHO）入會事宜的要角。

    報導指出，外界曾呼籲拜登政府提名一位曾打過選戰的人士駐中，因為中方偏好與有能力越過官僚體系、直接與總統對話的大咖打交道，但由於拜登的國家安全會議（NSC）和國務院強烈關注中國，新任駐中大使的任務，更像是執行、而非制定政策之人，且必須與國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文、NSC印太事務協調官坎貝爾和氣候特使凱瑞等人密切合作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國經濟霸凌台灣、澳洲 博明籲以經濟北約反制
    2021/04/16 10:43

    中國經濟霸凌台灣、澳洲 博明籲以經濟北約反制
    美日峰會觸中國敏感神經 美高官：聯合聲明將提到台灣
    2021/04/16 10:10

    美日峰會觸中國敏感神經 美高官：聯合聲明將提到台灣

    企業經營跨境電商　首選綜合電商平台

    關鍵技術看美國臉色！專家爆中國半導體產業最怕這件事
    2021/04/15 16:07

    關鍵技術看美國臉色！專家爆中國半導體產業最怕這件事
    美情報首長：中國是最嚴重威脅 武肺調查未排除實驗室流出
    2021/04/15 00:37

    美情報首長：中國是最嚴重威脅 武肺調查未排除實驗室流出
    影片曝光！美航艦打擊群會合兩棲艦隊 南海震撼軍演
    2021/04/09 17:11

    影片曝光！美航艦打擊群會合兩棲艦隊 南海震撼軍演
    美國國家情報《2040年全球趨勢》：中國與西方競爭恐加劇
    2021/04/09 00:30

    美國國家情報《2040年全球趨勢》：中國與西方競爭恐加劇
    國際今日熱門
    彭定康率英國103議員致函首相 香港親共派譏：陰魂不散！
    2021/04/15 21:55

    彭定康率英國103議員致函首相 香港親共派譏：陰魂不散！

    為了哈利、安德魯面子？英女王下令喪禮上禁穿軍裝
    2021/04/15 21:50

    為了哈利、安德魯面子？英女王下令喪禮上禁穿軍裝

    鬧「精」荒！瑞典精子庫存見底求斗內 呼籲男性挺身而出
    2021/04/15 21:32

    鬧「精」荒！瑞典精子庫存見底求斗內 呼籲男性挺身而出

    台灣珍珠大缺貨！美國飲料店崩潰：沒珍珠沒人要買飲料
    2021/04/15 21:43

    台灣珍珠大缺貨！美國飲料店崩潰：沒珍珠沒人要買飲料

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播