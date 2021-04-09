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    影片曝光！美航艦打擊群會合兩棲艦隊 南海震撼軍演

    美軍「馬金島號」兩棲艦隊（右）與「羅斯福號」航艦打擊群（左）已在南海會合展開「遠征突擊行動」海軍整合演習。（圖取自美軍第七艦隊）

    美軍「馬金島號」兩棲艦隊（右）與「羅斯福號」航艦打擊群（左）已在南海會合展開「遠征突擊行動」海軍整合演習。（圖取自美軍第七艦隊）

    2021/04/09 17:11

    〔即時新聞／綜合報導〕應對中國在南海的活躍軍事行動，美軍證實「馬金島號」兩棲艦隊（Makin Island ARG）與「羅斯福號」航艦打擊群（USS Theodore RooseveltTRCSG）已在南海會合展開「遠征突擊行動」海軍整合演習，美軍也釋出演習影片與陣容照片。

    美國第七艦隊今天在官網指出，這兩個作戰部隊在國際水域展開海軍整合演習，以支持自由開放的印太地區，羅斯福號航艦少將司令韋里西莫（Doug Verissimo）說：「將航艦打擊群與兩棲艦隊的能力相結合，可以提高我們的戰術技能，並證明我們持續對印太地區的安全與繁榮做出貢獻。」

    「羅斯福號」航艦打擊群（TRCSG）陣容包括美國海軍第11艦載機聯隊（CVW-11）、康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill CG-52）、第23驅逐艦中隊、羅素號驅逐艦 （USS Russell DDG-59）。

    航艦上的空中打擊陣容的兵力來自第31戰鬥攻擊機中隊（VAF-31）、第87戰鬥攻擊機中隊 （VFA-87）、第146戰鬥攻擊機中隊（VFA-146）、第154戰鬥攻擊機中隊（VFA-154）、115號機載預警中隊（VAW-115）、第142電子戰飛行隊（VAQ-142）、第75直升機海上攻擊中隊（HSM-75） 、第8海上戰鬥直升機中隊（HSC-8 Helicopter Sea Combat Squadron）、艦隊後勤支援中隊30（Fleet Logistic Support Squadron VRC 30）。

    「馬金島號」兩棲艦隊則由胡蜂級兩棲突擊艦「馬金島號」、「聖地牙哥號」兩棲船塢運輸艦 （USS San Diego LPD-22）、桑莫塞特號船塢平台登陸艦（USS Somerset LPD-25）組成，艦隊兵力來自第23直升機海上戰鬥中隊（HSC 23）、第49直升機海上戰鬥中隊（HSC 49）、第11戰術空管中隊（VTC 11），另外還有美國海軍陸戰隊第15遠征隊 （15th Marine Expeditionary Unit）、海軍陸戰隊傾轉旋翼機中隊164（VMM-164）等兵力。

    羅斯福號航艦少將司令韋里西莫說：「將航艦打擊群與兩棲艦隊的能力相結合，可以提高我們的戰術技能。」（圖取自美軍第七艦隊）

    羅斯福號航艦少將司令韋里西莫說：「將航艦打擊群與兩棲艦隊的能力相結合，可以提高我們的戰術技能。」（圖取自美軍第七艦隊）

    美軍在南海軍演陣容龐大。（圖取自美軍第七艦隊）

    美軍在南海軍演陣容龐大。（圖取自美軍第七艦隊）

    「羅斯福號」航艦打擊群陣容包括美國海軍第11艦載機聯隊（CVW-11）。（圖取自美軍第七艦隊）

    「羅斯福號」航艦打擊群陣容包括美國海軍第11艦載機聯隊（CVW-11）。（圖取自美軍第七艦隊）

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