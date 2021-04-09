美國國家情報《2040年全球趨勢》：中國與西方競爭恐加劇

美國國家情報委員會發布《2040年全球趨勢》報告，內容表明中國與以美國為首的西方國家聯盟之間的競爭關係可能會加劇，未來更容易發生衝突。圖為美國總統拜登。（路透檔案照）

2021/04/09 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家情報委員會（NIC）當地時間週四發布《2040年全球趨勢》報告，內容表明中國與以美國為首的西方國家聯盟之間的競爭關係可能會加劇，未來更容易發生衝突，地緣政治環境動盪。

根據《路透》報導，美國國家情報委員會表示，受到疾病、貧富差距、氣候變化以及國與國之間的衝突影響，未來幾十年世界迎向更大挑戰，當前的武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情已經使其中一些問題更為惡化。

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美國國家情報委員會表示，在軍事權力轉移，以及人口、技術和治理模式等議題的分歧之下，中國未來與以美國為首的西方國家聯盟之間的競爭可能會更加劇烈，大國恐將施加更大的影響力，此舉不但削弱國際合作，導致地緣政治環境動盪，也更容易發生衝突。

這份報告也提到，氣候變化、疾病、金融危機與技術破壞等挑戰，未來幾乎在每個國家都可能更為頻繁且明顯的發生，給全球社會形成壓力，並帶來災難性的衝擊，目前發生的武漢肺炎已經導致300萬多人死亡，是第二次世界大戰以來最大的「全球破壞」事件，引發的後續影響可能還會持續數年。

報告指出，武漢肺炎疫情暴露且擴大了國與國之間醫療保健能力的差異，增加了部分國家的債務，且讓民族主義與兩極政治更為明顯，擴大了社會的不平等現象，彰顯出部分國家公民對政府的不信任，也顯示出國際合作失敗，這種情況下，消除貧困、疾病與性別不平等的進度可能放緩，甚至被逆轉。

美國國家情報委員會撰寫的報告評估未來20年影響美國國安的政治、經濟、社會和其他現象，目的是幫助決策者與人民為一系列可能發生的事情做好準備。

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