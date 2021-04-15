美情報首長：中國是最嚴重威脅 武肺調查未排除實驗室流出

美國國家情報首長海恩斯14日出席聯邦參議院情報委員會聽證會。（路透）

2021/04/15 00:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家情報首長、中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）等情報機構首長，14日出席聯邦參議院情報委員會聽證會，指中國是「情報機構最重要優先要務」、是美國所面臨的「最嚴重威脅」。

這場聽證會討論美國面臨的一系列威脅，包括中國崛起、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）影響、乃至氣候變遷等。國家情報首長海恩斯（Avril Haines）指出，中國對情報圈的優先性「無與倫比」，此話呼應了委員會主席、民主黨籍議員華納（Mark Warner）所言，指中共愈加著重削弱美國的科技領導地位和在亞洲的影響力，同時在南海等地施展更大影響力。

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華納說，「隨著中國力量和地位崛起，中共已設法削弱美國的全球科技力量領先地位」，其所依賴的手段，既有「戰略投資和傳統間諜活動取得智慧財產」，也包括「現代化其傳統和不對稱軍力，包括在網路和太空領域」。

FBI每10小時就有與中國有關案件立案

聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）指出，FBI十分注重中國的威脅，為此平均每10小時就有一起有關中國的案件立案調查，他稱北京是美國所面臨「最嚴重威脅」。

共和黨籍議員魯比歐指出，美國面臨的威脅，絕大多數都歸於五大領域：中國、俄羅斯、伊朗、北韓和全球恐怖主義。

魯比歐質詢海恩斯有關疫情起源的最新調查進度，海恩斯表示，美國情報機關並不確切知道武漢肺炎最初是在何時、何地或者如何開始傳播的，目前的調查聚焦兩大理論：一是透過接觸受感染動物，自然傳染給人類，另一是實驗室意外造成，情報機關還在調查武漢實驗室意外是否是疫情源頭，並強調目前尚無病毒從動物傳染給人類的證據。

中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）說，「中國領導階層在與世界衛生組織合作（調查）上，在提供原始完整資料上並不十分坦率或者透明」。

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