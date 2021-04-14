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    240艘中國民兵船南海盤桓 菲1天2次外交抗議

    至少240艘中國海警船和海上民兵船在菲律賓專屬經濟海域盤桓，牛軛礁海域也仍有中國船隻停留，菲國外交部今天分別向北京提出外交抗議。（法新社）

    至少240艘中國海警船和海上民兵船在菲律賓專屬經濟海域盤桓，牛軛礁海域也仍有中國船隻停留，菲國外交部今天分別向北京提出外交抗議。（法新社）

    2021/04/14 23:55

    〔中央社〕馬尼拉當局表示，至少240艘中國海警船和海上民兵船在菲律賓專屬經濟海域盤桓，牛軛礁海域也仍有中國船隻停留。對兩項南海情勢，菲國外交部今天分別向北京提出外交抗議。

    另一方面，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）今天發布聲明表示，為保護漁民和海洋資源，菲國海上安全與執法部門已強化在巴拉旺省（Palawan）自由鎮（Kalayaan）的能見度。

    菲國政府近來指中國民兵船盤桓散布的島礁，多數位於自由群島（KIG），而自由群島隸屬自由鎮管轄。

    菲中南海爭議近日升溫。由於菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）對北京發言向來較溫和，更強調與中國的友好合作關係，成為反對派攻訐焦點。

    菲國政府表示，中國海上民兵船持續集結南沙群島，尤其是牛軛礁（Whitsun Reef）。從3月7日的220艘、3月22日的183艘、3月27日的199艘，截至4月11日，雖僅剩9艘中國船隻停留牛軛礁周邊，但至少240艘中國海警船和民兵船仍在菲律賓專屬經濟海域盤桓。

    菲律賓新聞社（PNA）今天報導，「西菲律賓海國家工作小組」發布聲明表示：「中國船隻持續集結，對航行安全和海上生命安全構成威脅，且妨礙菲律賓人在專屬經濟海域藉由海上資源獲益的專屬權」。

    這個小組說，菲國軍方11日在專屬經濟海域巡邏時發現，南薰礁（Gaven）周邊有136艘中國民兵船、牛軛礁周邊有9艘、東門礁（McKennan，菲律賓稱呼）有65艘、美濟礁（Mischief）有6艘、渚碧礁（Subi）有3艘、中業島（Thitu）有4艘、仁愛暗沙（Second Thomas）有11艘。

    陸辛（Teodoro Locsin Jr.）今天推文說，他已針對240艘中國船隻盤桓菲國專屬經濟海域，向北京提出外交抗議。

    另外，繼3月21日首度針對中國船隻集結牛軛礁提出外交抗議後，陸辛4月7日表示，菲律賓已再次提出外交抗議，且將「每天（抗議）直到最後一艘（中國船隻）離開」。

    針對牛軛礁爭議，陸辛稍早也推文說，今天的抗議「已發出」。

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