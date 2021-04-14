憂心年過半百女兒無法自立 88歲老醫生仍得看診養家

日本一位高齡88歲的醫生仍持續在自己開業的診所看診，因為2名年過半百的女兒都在他的診所上班，無法經濟獨立，看診示意圖，非當事醫師。（路透）

2021/04/14 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕啃老族是全球高齡化國家共同面對的課題，近日有日本媒體專訪到一位高齡88歲的年邁醫生，因為2名女兒都已經年過半百了，但仍無法經濟自主和獨立生活，只好繼續挺著年邁的身體看診，相當無奈。

根據日媒《週刊現代》報導，現年高齡88歲的醫生山下敏夫（化名），至今仍須去自己開設的診所上班，原因是他的2名女兒，54歲的山下美代子（化名）和52歲的2女兒山下孝子（化名），皆在父親開設的診所上班，無法經濟自主和成家立業。

請繼續往下閱讀...

報導提到，美代子和孝子從畢業至今，就沒做過其他工作，甚至連打工的經驗都沒有，待在父親的診所已經幾十年了，幾乎完全沒有任何社會歷練，即便曾經參與職訓局的課程，但沒有考到任何專業證照，因此當父親山下敏夫退休後，姐妹倆將會成為「超高齡待業人口」。

報導指出，僅管美代子和孝子都具備領取養老福利金的資格，每個月大約可領到10萬日圓（約新台幣2.6萬）的補助，但只要父親一退休，姐妹倆將會頓失收入，因為福利金至少要等到65歲才能領，中間會有10幾年的空窗期。

報導也說，其實山下敏夫還有一個兒子名叫文彥，目前在大醫院工作，但他不願意繼承父親營運虧損的診所，因為他的兒子剛上幼稚園，開銷很大，需要醫院的高薪來支撐家中的經濟重擔。

報導指出，山下敏夫開業至今投入了3億日幣（約新台幣7791萬），但身上目前只有6000萬日幣（約新台幣1558萬），其實成本只回收了5分之1，加上還得負擔女兒的生活費及孫子的學費，存款正慢慢減少中，他希望2個女兒能早點自立自強，讓他能在89歲退休。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法