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日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

日本新潟縣一家診所今（8）日上午在倉庫發現2頭熟睡的熊，報警處理；專家指出，這2頭熊可能是找不到合適的冬眠處，才到人類住處休息。圖為示意圖。（路透檔案照）

日本新潟縣一家診所今（8）日上午在倉庫發現2頭熟睡的熊，報警處理；專家指出，這2頭熊可能是找不到合適的冬眠處，才到人類住處休息。圖為示意圖。（路透檔案照）

2019-12-08 23:08:51

〔中央社〕日本新潟縣南魚沼市一家診所業者今天上午發現有熊在診所倉庫，報警處理。警察趕至診所後，發現診所另一處還有一頭小熊，兩頭熊都呈現不動的狀態，像是在冬眠。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午8時45分（台灣時間7時45分）左右，南魚沼市二日町一家診所業者進入診所時發現有熊，立即打電話報警說：「診所內有一頭熊。」

警察趕至這家診所，看到診所一樓作為倉庫的地方躺著一頭熊，後來又在另一處發現一頭小熊。兩頭熊都呈現一動也不動的狀態。專家研判，這兩頭熊可能選擇診所當冬眠地。

這家診所的業者表示，診所也有復健設施，約有40人會來利用復健設施，今天原本實施看診，發現熊的時候，診所內有患者，於是趕緊暫停看診。

日本朝日電視台報導，警察在發現熊之後，在診所倉庫周邊架設障礙物，下午3時30左右對熊發射麻醉槍。

NHK報導，熟知熊生態的新潟大學農學部（農學系）教授箕口秀夫表示，目前正是熊的冬眠期，這兩頭熊可能無法找到岩洞或木洞等適當的地方冬眠，所以選這家診所當冬眠地。今年熊吃的食物不足，很多熊來到山下有住家的地方覓食，或許這兩頭熊是冬眠前夕在市區附近覓食。對熊而言，這是緊急措施狀況。

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