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    撤離駐阿富汗2500名美軍 拜登打算在9月11日前完成

    拜登將在今年9月11日前撤離駐阿富汗美軍。（歐新社）

    拜登將在今年9月11日前撤離駐阿富汗美軍。（歐新社）

    2021/04/14 06:58

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗駐軍問題一直是美國頭痛的問題之一，美國前總統川普（Donald Trump）先前曾作出決定，要在今年5月1日以前撤離駐阿富汗美軍部隊，但現任總統拜登（Joe Biden）認為川普設下的撤軍期限難以達成。而有美國官員透露，拜登計畫在今年9月11日前從阿富汗撤離目前剩餘的2500名美軍，拜登此決定，也形同宣布為這場美國史上最長的戰爭畫下句點

    根據《路透》報導，拜登政府官員指出，撤軍行動將從5月1日以前開始，並在9月11日前完成，未來將集中力量支持目前正在進行的和平計畫。然而拜登決定撤軍的行動表明，美國的軍事力量對實現阿富汗的長期和平已經不再起作用。消息人士指稱，預計美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）將於週三與北約盟國討論撤軍決定。

    另外，英國《泰晤士報》也報導英軍將隨著美軍撤軍，由於目前在阿富汗的750名英國士兵依賴於美軍基地及設施，若美軍撤離阿富汗，英軍也不得不撤離。英軍在訓練基地中協助阿富汗政府訓練阿富汗士兵，而受到未來撤軍活動影響，目前英國已經制定計畫，要將英軍在喀布爾（Kabul）的訓練基地控制權移交給阿富汗當局。

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