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    美軍預定撤離期限倒數 國防部長突訪阿富汗

    美國防部長奧斯汀（左）今日從印度抵達喀布爾後，與阿富汗總統加尼（右）等人會面。（路透）

    美國防部長奧斯汀（左）今日從印度抵達喀布爾後，與阿富汗總統加尼（右）等人會面。（路透）

    2021/03/21 23:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今（21）日突然訪問阿富汗，他在抵達喀布爾後與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）等高級政府官員會面，但這趟行程事前並未對外宣布。

    綜合外媒報導，在奧斯汀進行這趟訪問之際，美國必須決定是否遵守川普政府去年與好戰分子神學士達成的協議，即在5月1日前從該國撤出所有美軍。美國總統拜登（Joe Biden）上週曾說，要在5月1日的期限之前，從阿富汗全面撤離美軍有困難。

    對此，神學士上週五回應，如果美國沒有按時撤軍，後果自負。但根據雙方達成的協議，神學士也承諾與阿富汗政府官員進行和平談判，但這部分幾乎陷入僵局，當地仍經常發生暴力攻擊事件。

    奧斯汀今日從印度抵達喀布爾後，與加尼等人會面。根據阿富汗總統府發表的聲明，雙方譴責該國境內暴力事件增加，但沒有提到5月1日的期限。奧斯汀週六在新德里告訴記者，「就我所知」，總統拜登「尚未就何時從阿富汗撤軍」作出任何決定或宣布。

    奧斯汀是退役陸軍四星上將，曾於2003年9月至2005年8月在阿富汗擔任第10山地師師長，2013年至2016年，他擔任美國中央司令部司令，該部門負責監督伊拉克和阿富汗的戰爭。

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