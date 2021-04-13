須保持「美國第一」 眾議員籲拜登：不能對中共有任何同情

裴利認為，美國行政部門不能對中共有任何同情。（路透）

2021/04/13 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國持續在各項議題進行攻防，兩國關係在3月的阿拉斯加會談後仍持續緊張，美國共和黨眾議員裴利（Scott Perry）接受美媒訪問時評價拜登新政府上任後的對中政策，裴利認為，美國行政部門不能對中共有任何同情，美國也絕不能出現「中國第一」的政策。

裴利接受《美國之音》訪問時指出，此次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情打開全世界的眼睛，讓全世界看清中國的惡意行為，包括竊取知識產權、貿易詐欺、透過傾銷影響市場等，美國人應該團結關注此事，無論黨派為何、保守與否，都應該在對抗中國共產黨的政策、思想及行動上保持一致。

請繼續往下閱讀...

《美國之音》詢問裴利，有哪些特定政策希望拜登政府延續，又是如何評價拜登政府上任後的對中共政策？裴利指出，拜登政府從高層到整個體系都充滿了和中共有密切財務或政策聯繫的人，實在令人擔憂，美國不能在行政部門對中共及它們的目標有任何同情，也絕不能有「中國第一」的政策，必須要有「美國第一」的政策，排除中共。

裴利也提到，希望拜登政府和立法部門能接受他的提案，即為「將中共列為跨國犯罪組織」，裴利舉例，不論是中國向美國傾銷芬太尼，或是不對等貿易行為、盜竊知識產權、對中國周邊盟友的好戰行為以及將島嶼軍事化的行為，都符合所謂跨國犯罪組織的定義。

然而美中關係是否有可能回到過去的關係密切狀態？裴利認為，總是有這樣的可能性，但這不會是在中共壓迫自身人民及鄰國的狀況下發生，而透過這次疫情，大部分美國人已經覺醒，大家都知道中共是個殘暴政權，如果沒有時刻將注意力集中在這些問題上並採取行動，不僅對美國，對全世界渴望自由的人來說都是很不好的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法