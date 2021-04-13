稱美國在兩岸關係不該沉默 眾議員：允許獨裁政權為所欲為永遠沒好處

裴利指出，美國在兩岸關係的「沉默和缺席」，將開啟中國政府發動攻勢的「機會之窗」。（彭博）

2021/04/13 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續對台灣施壓，昨日更在台海出動多達25架次軍機，進入我西南空域ADIZ防空識別區。美國共和黨眾議員裴利（Scott Perry）接受美媒訪問時指出，美國在兩岸關係的「沉默和缺席」是對中國的挑釁，因為這將開啟中國政府發動攻勢的「機會之窗」，而允許一個獨裁政權為所欲為，永遠沒有任何好處。

美國印太司令部司令戴維森日前曾指出，台灣可能在6年內面臨中國攻擊，裴利接受《美國之音》訪問時被問到，中國犯台的威脅有多近？裴利表示，如果中國共產黨認為機會來了，無論他們採取什麼壓迫行動都不會遭到強力反對，那麼他們就會利用這個機會，先前已在香港看到這點，美國希望對此有所準備，「我們與盟友台灣站在一起」，而美台關係對美國和自由世界至關重要，裴利強調：「大家都必須知道，當美國說他們會與你同在的時候，他們就真的會與你同在，他們是可靠的。」

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《美國之音》詢問裴利，有人會擔心過度挑釁中國反而可能會傷害台灣，因為中國報復台美關係的手段之一就是往台灣身上出氣，裴利對此回應，有時候拒絕回應「好戰國家」的作為，就是在鼓勵它們，因為缺席和沉默會促使它們採取更多行動，它們看到的是軟弱、無所作為。裴利指出，允許一個壓迫政權、獨裁和犯罪組織為所欲為，永遠沒有任何好處，「你可能會以為你可以爭取一些時間，希望鱷魚會最後才吃掉你，但如果你繼續餵牠，鱷魚還是遲早會吃掉你的」，早點意識到這點並採取行動，對未來才會更有利。

被問及捍衛台灣安全的決心，裴利表示，美國採取「台灣加法案」（Taiwan PLUS Act）與太平洋威懾倡議等作為，透過這些行動，大家會知道美國的堅定態度，同時也有很多機會來向台灣人民及政府展現與台團結一致的決心。

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