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    美國對台海「戰略模糊」行之有年 拜登政府面臨路線抉擇

    美國總統拜登。（彭博）

    美國總統拜登。（彭博）

    2021/04/09 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一直以來對待台海關係採取的是所謂「戰略模糊」的路線，也就是以外交、軍售等方式支持台灣，但從不保證假如台海開戰，美國是否會介入其中。今外媒以「拜登政府強勢支持台灣，是時候放棄『戰略模糊』了嗎？」為題，報導探討拜登政府的對台路線，引發討論。

    《紐約時報中文網》報導，拜登政府對中政策官員對台灣有額外的關注，試圖確定戰略模糊是否能保護台灣，但同時也認知到，美國人可能不會支持對一個遙遠的地方做出軍事承諾。

    外交關係委員會主席哈斯（Richard N. Haass）表示，過去一年，美國對台灣的擔憂加劇，數十年來局面被微妙的控制著，但人們發現那個時代已經結束了，他直接地說，現在是美國推出戰略明確政策的時候了，共和黨與民主黨也都有議員贊成此一論調。

    報導表示，台灣的半導體產業也增加了戰略上的重要性，這使得拜登政府對台灣提供強勢支持，像是在中國侵擾台海行動後，由美國國務院發布聲明，或是拜登與中國領導人習近平的談話中提及台灣問題。

    分析人士認為，拜登政府可能會做出更有力，但仍不明確承諾保護台灣的警告，在不激怒中國的前提下威懾中國。

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