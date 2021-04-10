美調整對台交往準則 深化雙邊非官方關係

2021/04/10 04:30

〔中央社〕美國國務院今天公布最新的對台交往準則，放寬美台往來，以鼓勵美台接觸，反映雙邊深化的非官方關係。

美國國務院今天以發言人普萊斯（Ned Price）名義發出新聞稿，說明美國對台交往的最新準則。

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國務院表示，這項準則是基於「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）規定進行審查，目的在鼓勵美國與台灣接觸，以反映雙邊深化的非官方關係。

新聞稿指出，這項準則強調台灣是充滿活力的民主體、重要的安全與經濟夥伴，也是國際社會中造福世界的力量。

國務院指出，新準則放寬與台灣之間的往來，維持雙邊的非官方關係，並提供行政部門有效執行基於台灣關係法、美中三公報與六項保證「一個中國」政策的明確訊息。

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於卸任前夕宣布，取消所有美國政府對台政策自我施加的限制。聲明表示，對於美國國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於台灣的聯繫準則，行政機構現在都可視為無效。

現任國務卿布林肯（Antony Blinken）在參議院外交委員會的提名聽證會上曾對此表示，上任後團隊會依據台灣保證法仔細研究。（編輯：徐睿承）

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