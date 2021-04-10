輝瑞高層也被監視！駭客攻破上海公安數據庫曝名單

中國上海公安局安全數據庫被駭客攻陷，中國政府監視外國人士行徑曝光。（美聯社檔案照）

2021/04/10 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海公安局安全數據庫被駭客攻陷，中國政府監視外國人士行徑曝光，《紐約郵報》報導指出，包括蘋果、微軟、輝瑞和美林證券的高層全都在名單上，還有許多美國大學的研究人員或教授。

《紐約郵報》報導，駭客攻陷上海公安局安全數據庫後，將內部資料洩漏給澳洲網路安全公司「Internet 2.0」，監控名單上有697名美國公民的資料，這些人是在2018年至2020年入境上海浦東國際機場時受到監視，文件中包含這些人的姓名、出生日期、護照號碼，其中一些是兒童，獲得葛萊美獎的R&B歌手亞香緹（Ashanti Douglas）也在名單上，她曾於2018年入境中國。

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《紐約郵報》發現，美國國務院國際組織事務局的一名雇員似乎也在名單上，還有1名擁有2個孩子的美國紀錄片導演，以及蘋果、微軟、輝瑞和美林證券的高層，名單上的其他人士大多是美國大學的研究人員或教授，包括上海紐約大學的高級行政人員，這些文件顯示出中國政府大規模收集外籍人士的相關個資。

包括美國在內的各國政府，都會監事出入境的可疑人士、恐怖份子，或是涉犯重罪的人士，目前不清楚中國政府為何要收集名單上人士的個資；澳洲網路安全公司「Internet 2.0」表示，除了外籍人士遭到監控之外，上海公安局安全數據庫中還有黑名單，被列為「恐怖份子」的包括成千上萬的維吾爾族人。

根據《自由亞洲電台》報導，澳洲價值聯盟成員、電腦專業博士張曉剛認為，監視外籍人士為中國戰略計畫的一環，名單上有一些是重要人物，中方恐怕會對這些人進行利誘，幫助中國滲透與擴張，透過這些人來影響中國政府想要影響的人事物，「事件本身反映了中共專制政權不斷收集各種數據，以便他們將來控制全世界」。

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