否認《環球時報》指稱鷹派 澳洲防長：與美國等盟國緊密合作

杜登最近剛接任澳洲國防部長一職，他自稱不全然是個鷹派。（歐新社資料照）

2021/04/04 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲甫上任的國防部長杜登（Peter Dutton）今日表示，中國官媒《環球時報》形容他是個「鷹派」的說法只有一半正確，因為他不會主動尋求動抗，澳洲會與美國及其他盟國展開更緊密的合作，以維護西太平洋地區的和平。

《彭博》報導，美國駐澳洲代辦高德曼（Michael Goldman）近日透露，美國正與澳大利亞討論戰略規劃，其中包括了敏感的台海地區。

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杜登受訪時則闡述了他的觀點與想採取的作法，「中國很明顯對台灣抱有長期的野心，但我們想確保這片地區能保持和平。我想我們可以跟中國共產黨以溝通、合作的方式來達成這目標。」

「並且，大家都想見到像中國這樣的新興強權與當前的強國-美國彼此合作；澳洲也與美國有非常密切地合作，這是因為美方是我們最為重要的盟國，也昰為了保衛我們主權以及我們的國家利益。」杜登如此表示。

過去曾批評中國對澳洲發動網路攻擊的杜登也對中國提出了警告，稱中國不該繼續在澳洲鄰近地區耀武揚威，「我們不支持將港口軍事化的舉動，也不想見到有任何外國勢力透過網路或其他方式在這裡發揮影響力，當然更不希望我們的地盤發生衝突。」

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