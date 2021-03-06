中國若侵台 美學者：美國盟國中 日、澳最可能伸援手

若中國武力侵台，美國的態度將會決定印太各國支援台灣的意願及力度。（示意圖，美聯社）

2021/03/06 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫蘭德公司研究員林碧瑩（Bonny Lin）上月在美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」（US-China Economic and Security Review Commission，USCC）上分析指出，若中國武力侵台，日本、澳洲是最可能力挺台灣的美國盟邦，甚至可能協同美軍協防台灣。

據林碧瑩上月發表的《美國盟邦協美對台援助》（U.S. Allied and Partner Support for Taiwan），若以「台灣的戰略重要性」做為出發點，日本、澳洲可能會是中國武力侵台時挺身而出援美護台的美國盟邦。對日本來說，一旦解放軍佔據台灣，日本的海上貿易與能源運輸線、日本宣稱擁有主權的尖閣諸島（釣魚台）都將受到嚴重威脅。對澳洲而言，解放軍突破第一島鏈，將使中國介入印太區域的能力大為提升，並且中國武力侵台，將構成對印太區域的民主政體、以規則為基礎的國際秩序構成挑戰。

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印太地區的其他美國盟邦越南、南韓、菲律賓、泰國、印度等國是否援美挺台的不確定性就高上許多。林碧瑩分析，這些國家也許會提供台灣情報、後勤、人道救援等有限援助；相較之下，日、澳除了可能允許美軍近駐自身領土，做為美軍防衛台灣的前線基地，甚至可能派遣自身軍隊與美軍一同協防台灣。

林碧瑩建議，美國應該鼓勵區域內盟邦在承平時期採取更多支持台灣的行動，比如集體遊說讓台灣加入各種國際組織，加強與台經貿合作等等。林碧瑩也指出，雖然美國並無義務在中國武力攻台時防衛台灣，但印太地區各國預期美國應會採取具體行動；一旦美國無所做為，印太各國會對美國在印太地區所做出的承諾失去信賴，後果將遠超台灣一地得失。

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