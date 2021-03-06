為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國若侵台 美學者：美國盟國中 日、澳最可能伸援手

    若中國武力侵台，美國的態度將會決定印太各國支援台灣的意願及力度。（示意圖，美聯社）

    若中國武力侵台，美國的態度將會決定印太各國支援台灣的意願及力度。（示意圖，美聯社）

    2021/03/06 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫蘭德公司研究員林碧瑩（Bonny Lin）上月在美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」（US-China Economic and Security Review Commission，USCC）上分析指出，若中國武力侵台，日本、澳洲是最可能力挺台灣的美國盟邦，甚至可能協同美軍協防台灣。

    據林碧瑩上月發表的《美國盟邦協美對台援助》（U.S. Allied and Partner Support for Taiwan），若以「台灣的戰略重要性」做為出發點，日本、澳洲可能會是中國武力侵台時挺身而出援美護台的美國盟邦。對日本來說，一旦解放軍佔據台灣，日本的海上貿易與能源運輸線、日本宣稱擁有主權的尖閣諸島（釣魚台）都將受到嚴重威脅。對澳洲而言，解放軍突破第一島鏈，將使中國介入印太區域的能力大為提升，並且中國武力侵台，將構成對印太區域的民主政體、以規則為基礎的國際秩序構成挑戰。

    印太地區的其他美國盟邦越南、南韓、菲律賓、泰國、印度等國是否援美挺台的不確定性就高上許多。林碧瑩分析，這些國家也許會提供台灣情報、後勤、人道救援等有限援助；相較之下，日、澳除了可能允許美軍近駐自身領土，做為美軍防衛台灣的前線基地，甚至可能派遣自身軍隊與美軍一同協防台灣。

    林碧瑩建議，美國應該鼓勵區域內盟邦在承平時期採取更多支持台灣的行動，比如集體遊說讓台灣加入各種國際組織，加強與台經貿合作等等。林碧瑩也指出，雖然美國並無義務在中國武力攻台時防衛台灣，但印太地區各國預期美國應會採取具體行動；一旦美國無所做為，印太各國會對美國在印太地區所做出的承諾失去信賴，後果將遠超台灣一地得失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民調變化！57％民眾認為拜登帶領美國「走上錯誤道路」
    2021/03/06 20:57

    民調變化！57％民眾認為拜登帶領美國「走上錯誤道路」
    菜頭弄得像鳳梨中國也會要？ 鳳梨王子失言道歉了
    2021/03/06 20:39

    菜頭弄得像鳳梨中國也會要？ 鳳梨王子失言道歉了

    投信投顧公會三管齊下 活絡資本市場
    英國將發佈「冷戰後最重量級報告」：重返印太 制衡中國
    2021/03/06 19:56

    英國將發佈「冷戰後最重量級報告」：重返印太 制衡中國
    中國人大13名「台籍代表」曝光！要加強傳播中國訊息
    2021/03/06 18:54

    中國人大13名「台籍代表」曝光！要加強傳播中國訊息

    全國電子女王節 家電最低７折起
    美參院一致通過法案管控「孔子學院」 可削減違規大學經費
    2021/03/06 15:41

    美參院一致通過法案管控「孔子學院」 可削減違規大學經費
    軍情動態》下軍艦像下水餃 美情報局：解放軍艦隊規模超越美軍
    2021/03/06 13:20

    軍情動態》下軍艦像下水餃 美情報局：解放軍艦隊規模超越美軍
    國際今日熱門
    女兒劈4男還一起私奔！ 老爸老媽：給我抽籤選一個
    2021/03/06 05:55

    女兒劈4男還一起私奔！ 老爸老媽：給我抽籤選一個

    失蹤10年！ 宮城縣發現311受難者遺骸
    2021/03/06 10:01

    失蹤10年！ 宮城縣發現311受難者遺骸

    性虐男友致死還拍影片 美國毒女遭判囚16年
    2021/03/06 00:31

    性虐男友致死還拍影片 美國毒女遭判囚16年

    中國不只經濟危機 章家敦爆另一「崩潰致命關鍵」
    2021/03/06 05:48

    中國不只經濟危機 章家敦爆另一「崩潰致命關鍵」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播