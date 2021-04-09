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    重大考古發現！至今3000年的古埃及「失落黃金城」找到了

    埃及南部盧克索發現一處至今3000多年前的古城遺址，被稱為「失落的黃金城市」。（路透）

    埃及南部盧克索發現一處至今3000多年前的古城遺址，被稱為「失落的黃金城市」。（路透）

    2021/04/09 11:52

    〔即時新聞／綜合報導〕埃及南部盧克索（Luxor）發現一處至今3000多年前的古城遺址，被稱為「失落的黃金城市」，除發現街道、房屋等設施外，大量陶器、聖甲蟲也一併出土，儘管遺址尚未完全挖掘，但考古學家表示，這項發現可望進一步釐清古埃及社會風貌。

    綜合外媒報導，埃及知名考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）在當地時間8日重大宣布，在盧克索發現一處至今3000多年前的古城遺址，這座城是由古埃及最偉大的法老之一阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）所建立，阿蒙霍特普三世是古埃及歷史上最傑出的建築師之一，一生建造了許多宏偉的建築，在他統治下埃及達到了藝術和國力巔峰。

    哈瓦斯稱，許多考古團隊都試圖在這裡尋找這座「失落的黃金城市」無果，不過埃及組成的考古團隊在2020年9月發現，並展開挖掘，陸續發現了這座城市的街道、房屋等遺跡，目前發現的房屋牆壁最高達3米，整體保存狀況良好，包含一些戒指、聖甲蟲、彩色陶器和刻有阿蒙霍特普三世王名的泥磚也陸續出土，甚至還發人類骨骸。

    考古學家認為這次發現是阿蒙霍特普三世統治時期文化和宗教發展的重要線索，是圖坦卡門陵墓發現後，最重要的埃及考古成就。

    考古學家表示，這項發現可望進一步釐清古埃及社會風貌。。（路透）

    考古學家表示，這項發現可望進一步釐清古埃及社會風貌。。（路透）

    除發現街道、房屋等設施外，大量陶器、聖甲蟲也一併出土。（路透）

    除發現街道、房屋等設施外，大量陶器、聖甲蟲也一併出土。（路透）

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