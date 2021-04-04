外國網瘋傳正妹船長造成長賜輪擱淺 她超無辜：我在數百英里外

埃及首位女性船長亞莉珊達（Marwa Elselehdar），被謠傳必須為長賜輪擱淺負起責任，對此她無辜地表示自己當時遠在數百英里之外。（圖擷自「marwa.elselehdar」IG）

2021/04/04 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕長榮「長賜輪」貨輪塞住蘇伊士運河將近一週，目前已脫困且運河疏運完成，但近日外國網路瘋傳是埃及首位女性船長亞莉珊達（Marwa Elselehdar）造成長賜輪擱淺，對此她相當無辜地表示，自己當時可是遠在數百英里之外（1英里約1.6公里）。

據《BBC》報導，現年29歲的亞莉珊達指出，在長賜輪堵住住蘇伊士運河的時候，她人在亞歷山大港擔任埃及海事安全局船隻Aida IV的大副，這艘船通常是向紅海燈塔執行補給任務，但有時也會當作阿拉伯科學、技術和海事運輸學院（AASTMT）的學員訓練船。

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在網路上流傳的虛假圖片，似乎擷取自3月22日的阿拉伯新聞（Arab News）報導，原本內容是描述亞莉珊達如何成為埃及首位女船長的成功之路，孰料卻被偽造標題指稱她和蘇伊士運河堵塞有關。

除此之外，還有好幾個推特帳戶以亞莉珊達的名字命名，發布了她的確必須為長賜輪擱淺負起責任的假聲明。亞莉珊達表示，她不知道這些人為什麼要這麼做，也許是因為她有著船運領域成功女性的頭銜，又或者只是因為她是埃及人。

事實上，國際海事組織資料顯示，全球航海人員中女性只佔2％，因此女子在男性主導的船運業遭遇挑戰並不稀奇，這也不是亞莉珊達首次面對類似的困境了。

亞莉珊達說，她受到兄弟進入AASTMT接受訓練的影響，也想要去學院就讀，儘管當時AASTMT只收男性，亞莉珊達還是無畏地提出申請，時任埃及總統的穆巴拉克（Hosni Mubarak）最終批准她加入海事運輸學院。

亞莉珊達透露，在學習期間，她無時無刻都面臨著性別歧視，船上基本上都是年長男性，幾乎沒有人可以和她交流，獨自經歷這些並克服是她當時所面臨的挑戰。

亞莉珊達表示，除此之外，埃及社會仍然不接受女性遠離家庭在海上長時間工作，但她認為選擇自己所熱愛的志向最重要，不用去徵求所有人的認可。

亞莉珊達在AASTMT畢業後獲得大副資格，並在2015蘇伊士運河擴建後首艘航行船隻Aida IV上擔任臨時船長，2017年的埃及婦女節慶祝活動中，她獲得現任總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）的褒獎。

有關蘇伊士運河堵塞必須由她來負責的謠言，的確讓亞莉珊達憂心這會對自己的工作產生影響，畢竟這些傳聞都是用英文寫的，相當迅速地在其他國家流傳開來。

因此，亞莉珊達指出，她必須嚴正否認這些網路謠言，否則它會讓自己的聲譽和至今為止所付出的努力毀於一旦。不過，亞莉珊達也樂觀地表示，透過這些流言她的知名度比以前不知高出多少，而且還得到很多人的聲援。

亞莉珊達下個月將接受最終測驗，一旦通過就能獲得正式船長資格，她希望自己能夠成為船運業女性的榜樣。

亞莉珊達經常分享自己的船上生活。（圖擷自Marwa Mamdouh Els臉書）

亞莉珊達當時位於亞歷山大港（紅點處），擔任埃及海事安全局船隻Aida IV的大副，的確和右邊的蘇伊士運河有很大的距離。（圖擷自Google地圖）

Aida IV通常是向紅海燈塔執行補給任務，但有時也會當作阿拉伯科學、技術和海事運輸學院（AASTMT）的學員訓練船。（圖擷自vesselfinder網站）

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