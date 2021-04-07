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    22具古埃及法老木乃伊遷往新博物館 預計18日展示

    埃及政府日前將原藏於埃及博物館內的22具木乃伊、移轉至新落成的國家埃及文明博物館，預計4月18日公開展示。（歐新社）

    埃及政府日前將原藏於埃及博物館內的22具木乃伊、移轉至新落成的國家埃及文明博物館，預計4月18日公開展示。（歐新社）

    2021/04/07 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕埃及政府日前將原藏於埃及博物館（Egyptian Museum）內的22具木乃伊，移轉至新落成的國家埃及文明博物館（National Museum of Egyptian Civilization）。為此埃及政府舉行隆重儀式，包括了大型音樂會、舞群、仿古儀式和燈光秀等系活動，並由總統塞西（Abdel Fattah El Sisi）親自迎接古埃及18名法老和4名王后的木乃尹進駐新居所。

    綜合外電報導，這22具木乃伊按照統治年代的先後順序進行運送，其中包含最著名的法老王拉美西斯二世（King Ramses II），以及哈特謝普蘇特（Queen Hatshepsut），為了運送這些尊貴的法老王木乃伊，埃及政府將木乃伊放在充滿氮氣的特殊箱子中，以避免木乃伊受外界條件影響，事前並重鋪道路，確保運送過程不會顛簸，開羅美國大學埃及學教授薩利瑪·伊克拉姆（Salima Ikram）表示，「旅遊部和文物部已盡最大努力確保木乃伊的安全」。

    對於木乃伊的新居所，開羅美國大學埃及學教授伊克拉姆表示，「這些法老的木乃伊抵達後將放在更好的棺具內，溫度和濕度的控制都會比在舊的博物館好。」而這些木乃伊預計於4月18日公開展示。

    新落成的國家埃及文明博物館在4月5號開放參觀，這些木乃伊預計於4月18日公開展示。（歐新社）

    新落成的國家埃及文明博物館在4月5號開放參觀，這些木乃伊預計於4月18日公開展示。（歐新社）

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