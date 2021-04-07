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    與習近平討論武肺起源？ 拜登：尚未進行對話

    美國總統拜登（Joe Biden）最近接受訪問說，他還沒有與中國國家主席習近平進行武漢肺炎起源的討論。（美聯社資料照）

    美國總統拜登（Joe Biden）最近接受訪問說，他還沒有與中國國家主席習近平進行武漢肺炎起源的討論。（美聯社資料照）

    2021/04/07 08:07

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）3月底與中國共同發表武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫源調查報告，但白宮認為報告調查結果「並不透明」。不過，美國總統拜登（Joe Biden）最近接受訪問說，他還沒有與中國國家主席習近平進行武漢肺炎起源的討論，並在同天宣布所有美國成年人至4月19日都有資格接種武漢肺炎疫苗。

    世衛組織3月30日在中國發表武漢肺炎疫情起源調查報告，內容卻讓多數人不甚滿意。白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）當時回應說，「這份報告缺乏關鍵資料、資訊和數據的取得，呈現的是部分、不完整的樣貌」，要求由獨立國際專家進行第二階段調查。歐盟也發表聲明，表達相同關切。

    拜登6日接受《福斯新聞》 記者杜西（Peter Doocy）訪問，被問到是否已經與習近平進行過武漢肺炎起源的討論，拜登說，「我還沒有和習主席進行過對話」。

    拜登在同一天也宣布，原本預計目標5月初所有美國成年人接種疫苗的計畫，將提前至4月19日。拜登設定就任100天內全美接種1億劑武肺疫苗，但後來他又將目標增加了一倍，也就是要在他上任第100天時，全美接種2億劑疫苗。拜登6日說，他上任75天就已經接種1.5億劑武肺疫苗。

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