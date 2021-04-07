反制中國浪潮成形！康乃爾大學否決與北大成立聯合學位

美國長春藤名校康乃爾大學教職人員，以新疆人權問題及威脅學術自由為由，以壓倒性票數否決與中國北京大學合作的學位計畫。（取自維基百科）

2021/04/07 05:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國長春藤名校康乃爾大學（Cornell University）教職人員，日前以新疆人權問題及威脅學術自由為由，以壓倒性票數否決與中國北京大學合作的學位計畫。該校教授還批評康大多年來只重經濟利益，棄守價值底線。報導指出，隨著中國不斷在全球擴張，一股反制浪潮己在海外成形。

美國保守派新聞網站「華盛頓自由燈塔」（The Washington Free Beacon）報導，康大教師評議會（Cornell University faculty senate）3月31日否決該校飯店管理學院與北大的聯合學位計畫。反對者的理由是中共對維吾爾族的種族滅絕及其他侵犯人權行為，這類行徑也威脅到學術自由。

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今年2月，康大飯店管理學院（School of Hotel Administration）副院長薩斯金德（Alex Susskind），在校務會議上提議在中國教育部資助下與北大成立聯合學位，聲稱此舉可以為康大帶來100萬美元（約2875萬台幣）的收益，並可擴大康大在中國的能見度。但據稱薩斯金德發言時在1分鐘內提及「有利可圖」（profitable）4次，並且淡化中國惡名昭彰的人權紀錄，引發部分教授的反彈。

這項聯合學位計畫爭議多時。據報導，在此次投票中，康大教師評議會有39位教授投下反對票，贊成者16人，另有20名教授棄權，缺席者51人。報導指出，愈來愈多教職人員的反對，代表整個社會對美國菁英大學與中國利益關係的反思。數十年來，康大和其他美國頂尖大學在中國成立許多計畫和合作關係，籌集數億美元資金。但隨著中國政府對人民的打壓愈來愈嚴重，部分教職人員擔心大學更重視利益關係，而非道德原則。

帶頭反對這項計畫的政治學教授本塞爾（Richard Bensel）說，康大拒絕承認中國侵犯人權，包括對維吾爾族穆斯林的種族滅絕，是「完全放棄道德責任」。他批評康大行政部門比5年前更重視物質層面的收益，在很多方面放棄一所優秀大學應該有的道德和倫理關注。

投下反對票的康大人類學家馬思中（Magnus Fiskesjo）則向「自由亞洲電台」（RFA）表示，在中國發生種族滅絕的情況下，「我們不應該為種族滅絕的肇事者提供合法性。尤其是如果我們在當前維吾爾人正在遭受種族滅絕時啟動這項新計畫，這會使中國政府的持續暴行合法化。」

不過，也有部分教職人員認為反對者誇大事實。傳播學教授袁郁（Connie Yuan）認為，中國政府對維吾爾族進行種族滅絕的說法具有誤導性。RFA指出，袁郁1995年畢業於北京大學，任教康大後經常到中國參加學術活動。

在成功否決這項計畫後，康大部分教職人員正在推動更廣泛的改革，加強教師評議會決定校務行政方面的作用。教師評議會將在4月中旬再次召開會議，屆時可能討論更多的立法，以監控康大的海外關係。

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