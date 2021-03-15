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    長春藤名校與北大成立聯合學位？ 康大教授憂中共染指學術自由

    美國長春藤名校康乃爾大學校務會議日前就是否要與北京大學成立聯合學位陷入分歧，反對派憂心該校學術自由會受中國染指。圖為康大英文名及校徽。（彭博）

    美國長春藤名校康乃爾大學校務會議日前就是否要與北京大學成立聯合學位陷入分歧，反對派憂心該校學術自由會受中國染指。圖為康大英文名及校徽。（彭博）

    2021/03/15 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國長春藤名校康乃爾大學（Cornell University）校務會議日前陷入重大分歧，導火線為是否要與北京大學成立一個中國教育部贊助的聯合學位，而反對派憂心該校學術自由會受中國染指。該校校務會議將在後天（17日）進行不具約束力的表決，意味著校方仍可在教授們反對的情況下成立聯合學位。

    據美國保守派媒體《Newsmax》報導，撒斯坎迪（Alex Susskind）教授是該校「飯店管理學院」（School of Hotel Administration）的副院長，他在上月的校務會議上提議與北京大學成立聯合學位，並表示這麼做可以給學校帶來高達100萬美元（約2817萬台幣）的收益，並且可以擴大康乃爾大學在中國的能見度。但因為撒斯坎迪發言時在1分鐘內提及「有利可圖」（profitable）4次，並且淡化了中國在人權方面的違規情事，讓有些教授對這個議題十分感冒。

    反對派教授憂心，中國的控制力和影響力會逐漸滲入校園，影響該校的學術獨立性。一位教授便表示：「當我在和北京大學的同事交涉時，在場的除了院長，還有一位中方的政治長官。我很好奇我們該怎麼維持康乃爾的獨立性和自由性。」

    然而，當該校在上月底再開校務會議時，在開立聯合學位一事持反對立場的教授都收到了教務長的警告：「校務會議的角色是制定普遍原則，而不是用個人的疑慮綁架某個學術項目。」

    據美國聯邦公開記錄，康乃爾大學在2014-2019年從中國的捐助者身上募集了2700萬美元（約7.6億台幣）。康乃爾大學校務會議也將在後天（17日）針對此事，進行不具約束力的表決，意味著即使教授們不同意此事，校方仍可堅持推行。

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