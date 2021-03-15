長春藤名校與北大成立聯合學位？ 康大教授憂中共染指學術自由
〔即時新聞／綜合報導〕美國長春藤名校康乃爾大學（Cornell University）校務會議日前陷入重大分歧，導火線為是否要與北京大學成立一個中國教育部贊助的聯合學位，而反對派憂心該校學術自由會受中國染指。該校校務會議將在後天（17日）進行不具約束力的表決，意味著校方仍可在教授們反對的情況下成立聯合學位。
據美國保守派媒體《Newsmax》報導，撒斯坎迪（Alex Susskind）教授是該校「飯店管理學院」（School of Hotel Administration）的副院長，他在上月的校務會議上提議與北京大學成立聯合學位，並表示這麼做可以給學校帶來高達100萬美元（約2817萬台幣）的收益，並且可以擴大康乃爾大學在中國的能見度。但因為撒斯坎迪發言時在1分鐘內提及「有利可圖」（profitable）4次，並且淡化了中國在人權方面的違規情事，讓有些教授對這個議題十分感冒。
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反對派教授憂心，中國的控制力和影響力會逐漸滲入校園，影響該校的學術獨立性。一位教授便表示：「當我在和北京大學的同事交涉時，在場的除了院長，還有一位中方的政治長官。我很好奇我們該怎麼維持康乃爾的獨立性和自由性。」
然而，當該校在上月底再開校務會議時，在開立聯合學位一事持反對立場的教授都收到了教務長的警告：「校務會議的角色是制定普遍原則，而不是用個人的疑慮綁架某個學術項目。」
據美國聯邦公開記錄，康乃爾大學在2014-2019年從中國的捐助者身上募集了2700萬美元（約7.6億台幣）。康乃爾大學校務會議也將在後天（17日）針對此事，進行不具約束力的表決，意味著即使教授們不同意此事，校方仍可堅持推行。