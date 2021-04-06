無懼北京制裁！ 美宗教委員會副主席：中共滅宗教自由終將失敗

柏金斯表示，中共試圖消滅宗教自由，但未來終將失敗。（美聯社）

2021/04/06 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國和歐盟針對新疆問題對中國進行制裁，而中國也對此進行「反制裁」，其中包括美國國際宗教自由委員會副主席柏金斯（Tony Perkins），柏金斯表示，儘管受到中國制裁，美國國際宗教自由委員會仍會繼續為那些渴望自由的中國民眾發聲，中共試圖消滅宗教自由，但未來終將失敗，因為中共無法扼殺「人的精神」。

根據《美國之音》報導，柏金斯受訪時表示，北京的制裁毫無根據也毫無意義，先前他曾試圖前往中國考察宗教自由，但中國不讓他去，顯然是想隱藏些什麼，而北京此次祭出「報復性制裁」，也反映出中國當局開始感受到國際社會對於侵犯人權的行為所施加的壓力。柏金斯強調，他和美國國際宗教自由委員會都不會因為北京的制裁而退縮，會加倍努力、繼續譴責中國侵犯人權及宗教自由的行為。

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談到中共當局在新疆迫害維吾爾族人及其他少數民族時，柏金斯指出，宗教自由委員會很早就開始關注此事，中共的迫害一直是系統性、持續且惡劣地在進行，如今更越演越烈，即使只有維吾爾族穆斯林的遭遇，也足以讓中國列為「特別關注國」，但實際上中國的基督徒、佛教徒、法輪功學員等其他宗教信仰者都在遭受同樣的迫害。

柏金斯提到，宗教自由委員會將於本月發布最新的年度報告，而對於中國的變化不需太過期待，「若有任何變化，那就是比前一年更惡化」。柏金斯直言，中國並非是第一個試圖消滅宗教的國家，其他國家試過但失敗了，中共也終將失敗，「因為你無法扼殺人的精神。你可以嘗試、設置障礙，但你永遠不會成功。我如果要下注，我會押在中國人民這一邊」。

在對於美國政界的政策建議方面，柏金斯表示，宗教自由委員會將呼籲美國政府利用現行法律繼續制裁，並呼籲國會通過防止維吾爾人強迫勞動法案，並呼籲國際奧會重新考慮北京冬奧，若北京冬奧最後仍舉辦，希望拜登政府不要派任何官員出席。

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